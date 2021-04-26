孩子做事磨磨蹭蹭怎么办？五招解决

孩子做事总是慢吞吞，有的家长急的对他又打又骂。其实，这样只会加强孩子的逆反心理，做事更磨蹭。面对这种情况，家长可以试试用以下方法来引导教育孩子：

1.建立奖励制度

聪明的父母要学会抓住孩子想要获得奖励的心理，建立起科学的奖惩制度。当孩子很快把事情做完时，父母要给他相应的奖励，比如一朵小红花或是小星星。当孩子积累到一定数量的奖励物，可以满足他一个愿望。

2.家长要自我检讨

家长要以身作则，给孩子树立好的榜样。如果孩子看到父母做事磨蹭，怎么还会做得快呢？

3.建立惩罚制度

有了奖励制度，自然也要有惩罚制度。父母要先跟孩子讲清楚，如果做事没有达到标准，会被扣除一朵小红花或是小星星。孩子知道自己没有完成目标会被惩罚，为了不让小红花或是小星星被没收，也就会逐渐养成按时完成任务的习惯。

4.不要总是唠叨

有的孩子做事喜欢磨蹭，家长看到后总是在旁边唠叨得不停。这样做只会让孩子产生逆反心理，家长越是唠叨他做事越慢。聪明的家长通常会用鼓励的方法来教育孩子，鼓励要比唠叨效果更好，也能帮助孩子改正做事磨蹭的习惯。

5.增强孩子时间观念

孩子做事磨蹭有可能是因为时间观念不强，这个时候家长要帮助他建立时间观念。等到孩子有了时间观念后，主观意识自然会有所改变。久而久之，孩子做事自就然不会再拖拉。

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