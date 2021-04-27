6个月后，母乳和辅食要这样搭配~

宝宝到了6个月后，麻麻们就可以给他添加辅食了。很多新手妈妈不知道在这个阶段如何将母乳和辅食合理搭配。今天给大家科普相关知识，快收藏！

根据月龄，辅食与母乳要这样搭配

0-6个月：纯母乳喂养

宝宝出生后，妈妈要按需喂养，每隔2-3小时哺乳一次，建立良好的哺乳规律。进行母乳喂养时，妈妈要注意宝宝体重变化和排便情况，确保宝宝摄入充足营养。

从第6个月开始，妈妈就可以给宝宝添加辅食了。因为每个宝宝的身体发育情况各异，辅食添加时间也不一样。但最迟不要超过8个月。

6-12个月：母乳为主，辅食为辅

宝宝开始吃辅食了，但母乳喂养应坚持到宝宝一周岁。如果妈妈条件允许，可以喂到2岁。

6个月后，宝宝胃容量不断扩大，母乳摄入量要保证在500-600ml之间。7-9个月大时，每天辅食2-3餐，母乳摄入量600ml左右。辅食可以吃的食物有：蔬菜泥、肉泥、蛋黄、豆腐等。

10到12个月时，每天吃辅食3-4次，母乳摄入量600ml左右。辅食可以吃小面条、胡萝卜条、小草莓等。

12-18个月：辅食占据主要地位

宝宝1岁以后，辅食可以逐渐替代母乳。如果妈妈身体条件允许，可以继续喂母乳。添加的辅食可以是谷物、蔬菜、肉蛋类、水果等。每天分两次喂母乳，每天母乳量控制在500ml左右。如果停止哺乳，可以选择配方奶、牛奶、酸奶代替。

宝宝饮食的几个误区

1.用米汤代替米粉

很多妈妈认为，米汤营养丰富。其实，这个想法是错误的。米汤其实营养价值很低，宝宝吃下去会影响其他食物摄入，根本比不上米粉的营养。

建议各位妈妈，去买市面上的强化铁米粉给宝宝吃。有些妈妈喜欢自己做米粉，但没有办法保证米粉中有充足的铁元素，因此，妈妈要去正规商店购买质量有保证的营养米粉。

2.添加辅食后奶可以不喂

0-1岁的宝宝，主食依然是母乳，辅食只是起到个辅助作用。在添加辅食后，妈妈依然要正常喂奶，满足宝宝喝奶的需求，以免造成宝宝营养不足。

3.过早给宝宝添加盐

在制作辅食时，妈妈不要添加盐等调味品。过早摄入盐，不但会影响宝宝味觉发育增加肠胃负担，还会导致宝宝养成偏食或挑食的坏习惯，对健康不利。

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