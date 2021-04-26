这才是有效的亲子互动，你做对了吗？

大家都知道，要经常跟宝宝互动，来促进亲子感情，帮助宝宝更好地发育。但是你所做的亲子互动真的有意义吗？接下来就给大家看看什么才是真正有效的亲子互动，看看你有没有做对：

1.视觉：辨别颜色与形状，追视练习

刚出生的宝宝目光涣散，无法将视线集中到一个物体上。过一段时间后，宝宝视线可以跟随人或是物体移动时，家长可以将宝宝平放在游戏垫上或是床上，在他视线内晃动物体，上下左右移动，练习宝宝的视线聚焦力与专注力。

父母可以准备不同形状颜色的卡片，在宝宝眼前慢慢移动，让宝宝了解卡片颜色以及形状，开启宝宝观察与认识周围事物的能力。

2.触觉：多接触宝宝

父母可以用手轻轻抚摸或触碰宝宝身体，进行互动。比如抓住宝宝的小手，抱着宝宝时抚摸其后背，利用触觉让宝宝感受到父母的关爱。

宝宝虽然刚出生，但触觉敏锐。不同触觉，给宝宝的感觉也不一样。另外，宝宝的皮肤也是有记忆的，接触越多，越能给宝宝安全感。

3.听觉：跟宝宝聊天，听音乐

平时，父母可以多跟宝宝说话，描述周围的环境与事物，让他了解自己在干什么，虽然宝宝现在还无法和你沟通，但能让他获得足够的安全感，创造语言模仿环境。

父母可以给宝宝播放音乐，轻声哼唱，跟随者音乐节奏轻轻摇晃宝宝，增加宝宝的节奏感。

4.动作：玩玩具或是趴在床上

宝宝还不会爬的话，可以让宝宝趴在床上。宝宝趴着时，会用力支撑头部，这样可以很好地锻炼颈肩部肌肉群。但请注意哦，喂奶后不要让宝宝趴着，以免宝宝吐奶。每次趴着时间不要太长，几秒就好。

宝宝能抓东西后，父母就可以给他买玩具了。父母要选择正规、质量有保证的玩具，零件不要过多，以免宝宝误吞危及生命安全。

宝宝对周围一切都充满好奇，家长在亲子互动中可以促进宝宝能力发展，并陪着孩子一起成长。在跟宝宝互动时，语言和肢体动作都可以夸张些，孩子会更喜欢哦~

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