孕期饮食指南来啦~准妈妈请注意查收

怀孕后，为满足胎儿营养需求，准妈妈在饮食上要格外谨慎。如果饮食不当，不仅影响自身健康，对胎儿健康也没有好处。今天这份孕期指南，请各位准妈妈好好收藏：

孕期不可以吃这些食物

1.活血类食物

怀孕期间，部分准妈妈喜欢吃酸的食物，比如山楂，但山楂具有活血功效，吃的过多容易引发流产。此外，人参也不宜多吃。

2.寒凉食物

准妈妈新陈代谢快，也比较怕热，就会会吃些凉性食物来降温。凉性食物吃起来比较爽，但也容易引发肠胃不适，造成子宫收缩。

3.未煮熟的食物

食物如果没有煮熟，有可能存在寄生虫与细菌，准妈妈吃下后容易引发流产、胎儿畸形等问题。因此，准妈妈吃的食物一定要煮熟。

4.腌制食物

虽然腌制食物很下饭，但里面含有大量亚硝酸盐，不利于胎儿健康。如果吃的太多，也有可能引发胎儿畸形哦~

孕期这些食物可以多安排

1.坚果类

适当吃一些坚果，不但能补充准妈妈身体所需微量元素，对胎儿智力发育也很有好处。建议准妈妈在三餐之间适当吃些坚果，这样不仅能抗饿，还能补充营养。请注意，坚果也不要吃太多，以免增加肠胃负担。

2.水果

水果富含维C，孕期适当吃水果不但对胎儿有好处，还可以抑制孕吐反应，改善胃口不佳情况。但对于糖分高的水果，准妈妈还是少吃的好，以免血糖飙太高。

3.鱼类

鱼中所含的脂肪酸对胎儿大脑发育有利。但在烹饪时一定要煮熟，不要吃生鱼片。

孕期饮食遵循这几个原则

1.少食多餐

随着胎儿越来越大，准妈妈身体里的内脏被挤压到一起，吃东西时肠胃会有压迫感，建议准妈妈缩短用餐时间间隔，少食多餐，不要吃得太饱，减轻消化负担。

2.保证营养均衡

随着内分泌发生变化，准妈妈的口味也发生了不小的变化，对于某些食物比较偏爱。提醒大家，在满足味蕾的同时，也要保证营养均衡哦。

3.小心禁忌食物

有的食物可能会造成准妈妈身体不适甚至是流产，因此，准妈妈要格外小心谨慎，尽量少吃或是不吃，以免引发不良后果。

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