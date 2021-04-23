单亲妈妈暴力逼12岁女儿学大学英语，被撤销监护权

12岁女孩佳佳4岁时父母离异，跟妈妈生活。妈妈盼女成凤心切，甚至强迫佳佳学大学英语。佳佳学习稍令她不满意，动辄打骂、体罚，在法院发出人身保护令后，李平仍两次用烧热的锅铲将佳佳烫伤。

佳佳的外婆向法院申请撤销爸爸妈妈的监护人资格。4月20日，法院作出判决，指定佳佳外婆为佳佳监护人。

佳佳今年读六年级，妈妈早早给她定下了” 考进全国前三或者前五的大学 “的目标。（看到这个目标大王就想吐槽了，了解国内大学的基本都知道，全国前三跟全国前五大学，就是一回事。）

高目标必然伴随着高要求。在日常的学校课程之外，妈妈额外给佳佳布置了不少作业。为了提高佳佳的英语水平，她还让佳佳做大学四六级的卷子。

与大多国内家长一样，高要求也总伴随着严管理。

如果佳佳同一个错误犯了3次，妈妈就要“教训”她。

那是怎样的教训，让妈妈最终被剥夺了抚养权呢？

据佳佳外婆反映，从2018年开始，她接佳佳放学时经常发现孩子脸上、身上出现各种伤痕。

佳佳说，妈妈经常给她布置一些课外作业，如果不能及时完成，轻则辱骂重则上手。

看到佳佳一再被打，佳佳外婆向所在社区反映，社区工作人员帮忙报警。经鉴定佳佳为轻微伤。当地派出所向佳佳妈妈发出家庭暴力告诫书，严禁其再对佳佳实施家暴力。

然而佳佳妈妈并未收手，今年1月，又因佳佳没有完成测试，把其脸抓伤。再次被鉴定为轻微伤。1月20日，当地法院向佳佳妈妈发出人身安全保护令，禁止其对佳佳实施家庭暴力。

然后，这也不能阻止佳佳再次被打。

3月15日，佳佳妈再次因为检查作业时，发现佳佳未完成。用烧热的锅铲烫伤了佳佳的手背。

于是外婆在检察院工作人员的建议下提起诉讼。要求剥夺佳佳父母的抚养权，由自己担当佳佳的监护人。法院于 3 月 22 日立案。

在案件审理期间，佳佳妈妈仍未收敛。于4月5日再次因为作业问题，用锅铲烫伤了佳佳脸部。

4月20日当地法院作出判决，支持佳佳外婆的申请。

就像所有有关妈妈的新闻里，评论最多的都是问爸爸去哪了。

这次就不劳大家评论，我简述一下。

派出所和社区也曾通知佳佳爸爸，要求其履行监护职责，但其未能采取积极有效措施。而且佳佳爸爸这些年无固定居所，也无法保障佳佳的基本生活。

跟别的故事一样，这也是一个缺席的爸爸。

最后关于孩子教育，我之前在一篇孩子自杀的新闻下看到的评论说得特别好，大家可以看一下。

养孩子当然不容易，所以这才是父母之恩自古为人所传颂的原因。但这不该成为家长放低对自己要求，同时苛责孩子的理由。

我有时在外面看见那些歇斯底里打骂孩子的人，总会想你一把年纪自己都控制不住自己，怎么好意思要求未成年孩子不犯错。（从业10年的经验告诉我，评论里肯定有人隔着网线鉴定出我没有孩子。提前说了，我真的有孩子，也当过孩子。）

希望天下父母都可以像要求孩子一样要求自己，也像谅解自己一样要求自己。

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