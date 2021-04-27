断奶最佳季节来了！分享一波断奶干货

春天来了，如果你近期有给孩子断奶的打算，是时候动起来了！讲真，断奶对于妈妈和宝宝来说，都是不小的挑战。那么，该如何给宝宝断奶呢？给宝宝断奶又有哪些注意事项呢？接下来，就给大家分享一波干货，速度收藏~

春季是给宝宝断奶的好季节



事实上，春秋两季都是给娃断奶的好时机。夏天天气炎热，宝宝会因高温没什么胃口，而且也容易引发肠胃疾病；冬天天气寒冷，刚断奶的宝宝经常夜醒睡觉不安稳，而且妈妈处理溢乳或涨奶也会很不方便。所以，春天和秋季温度适宜，非常适合给娃断奶。

但是，需要大家清楚的是，孩子何时断奶并不是由季节所决定，而是根据宝宝实际的生长情况来判断。千万别因为是春季，就盲目给宝宝断奶哦~

宝宝有这些表现，可考虑断奶

我国营养学会和世卫组织都指出，如果情况允许，最好坚持母乳喂养至宝宝2岁，或者自然离乳。当然，如果你的宝宝出现以下这几种表现，也可以考虑给他断奶：

1.宝宝吃奶时分神，对母乳逐渐没什么兴趣，总是吃吃停停，并且不断变换姿势。吃奶不像是为了填饱肚子，而是为了过瘾。

2.宝宝接受水杯和奶瓶，能够接受配方奶粉或其他代替母乳的乳制品。

3.宝宝的辅食种类齐全，可以吃很多种辅食，并且绝大部分都是固体食物。

4.夜奶过于频繁。如果宝宝吃夜奶次数过多，已经对睡眠质量造成了严重影响，那么，就要断奶了。此时和吃夜奶相比，良好的睡眠质量显得更为重要！

如何科学给宝宝断奶

· 还没断夜奶



如果你的宝宝一直有吃夜奶，这段时间就要辛苦一些了。

宝宝白天可以安排通过其他活动或事物来分散其注意力，到了晚上就会非常依赖妈妈，此时爸爸就要发挥作用。

宝宝半夜醒来要逐渐降低喂奶频率，通过轻拍哄宝宝再次入睡，并逐渐让爸爸参与进来。

大一点的宝宝可以和他讲道理，告诉他“只有小宝宝才要喝奶，你已经长大啦！”，并逐渐改掉奶睡的习惯。

· 已经断夜奶

如果你的宝宝已经断夜奶了，那么就会相对轻松一些。

春光明媚，妈妈白天多带宝宝去户外玩耍，多带他玩一些游戏，分散他的注意力，让他逐渐忘却“neinei”，并逐渐减少母乳喂养次数，用奶瓶给他喝配方奶。如果宝宝1岁以上，也可以给他喝全脂纯牛奶。

给娃断奶一定要慢慢来，不要心急，给宝宝时间来适应。断奶过程中，有的宝宝会重新开始吃夜奶，也不要太焦虑，这是宝宝对妈的依赖，此时需要靠吃奶来获得安慰。

断奶的注意事项

给宝宝断奶过程中，妈妈要牢记以下几点：

1.意志坚定不要反复

有的妈妈一看见宝宝哭就心软，又给孩子喂了起来。要知道，这样反复反而会带来不良影响，宝宝会因此容易哭闹、情绪烦躁、不肯吃饭，甚至可能会引发心理疾病。

提醒各位，这里说的意志坚定，不是突然给娃断母乳，而是让宝宝有一个适应过程，从减少母乳开始，逐渐过渡到完全停止母乳喂养。一旦停止，就不要再给宝宝亲喂了。

2.不要强迫宝宝进食

孩子断奶后，如果有食欲不佳，不愿意喝配方奶粉或其他奶制品的情况，妈妈也不要太着急，千万不要强迫孩子进食。

3.宝宝情绪波动大或特殊时期不要断奶

如果宝宝有出牙、生病、分离焦虑期、更换长期照顾者这些情况，不要给他断奶，以免增加断奶难度，造成反复。

4.妈妈千万不要离开宝宝

相信很多人都让你在断奶时离开宝宝，或者回娘家住几天。但其实，这种做法是不可取的。要知道，处于断奶期的宝宝非常敏感，这个阶段他更需要妈妈的爱。

国际母乳协会指出，宝宝断奶过程中，妈妈要给予更多的关爱和抚慰。妈妈要通过爱抚、拥抱，陪吃饭、陪玩游戏、哄睡等方式安抚孩子的不安情绪，以补偿宝宝，用母爱给予宝宝更多的安全感。

千万不要为了快速断奶就离开宝宝，要知道这样做对宝宝的伤害更大！

TIPS：要不要排残乳

有的妈妈会问，宝宝断奶后还需要排出残乳吗？

这个问题因人而异。有的妈妈停止喂养后，奶水分泌也会逐渐停止，乳腺也会逐渐恢复到往常，残留在乳房中的奶水也会被身体吸收掉。如果你还有涨奶溢奶的情况，可以用手挤一些出来。但也没必要将乳房排空，只需挤出一些奶水，感觉不涨不痛就行。慢慢地，身体就会停止泌乳。

另外，建议各位宝妈每年都去医院检查乳房，降低乳腺疾病的发生几率。

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