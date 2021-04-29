BB湿疹了，妈妈需要忌口吗？专家有话说

湿疹几乎是每个宝宝都会遇到的问题，虽说很常见，虽说熬到1岁以后，就会自然而然地好起来，然鹅，老母亲们看到孩子的小脸、脖子上、身上、腿上大片大片地起红疹，又痒又难受，有的甚至都抓出血来时，会心痛的哇，恨不得能帮孩子承担这份苦！

关于如何防范湿疹，很多都人都知道的两个方法，一是做好保湿工作，这个不必多说，没什么好疑问的，另一个就是“忌嘴”，关于“忌嘴”可就争议比较多了。

有人说需要忌，有人说不需要，那么到底要不要呢？今天，育儿网就请来专家给大家好好说说这个问题：

宝宝需要忌口吗？

不要给宝宝盲目忌口。

要知道，大部分情况下，宝宝湿疹和皮肤屏障以及免疫不健全有关，和食物过敏没有关系。通常来说，湿疹会在宝宝1岁前反复发作。

而1岁前是宝宝吃辅食的窗口期，不管从营养供应的角度，还是增强宝宝对食物的兴趣和接受度，或者是锻炼咀嚼功能，都需要让他品尝不同质地和不同种类的食物，包括主食、蔬菜、水果、荤菜、奶类、坚果等。因此，宝宝需不需要忌口的前提是，弄清楚这类食物是否确实会引发过敏。

1岁前都是宝宝湿疹的高发期，而周围环境的湿度和温度变化都有可能会导致湿疹变得更严重。如果盲目让宝宝忌口，很可能会导致宝宝营养不良！

但是，如果已经确认某种食物确实会引发宝宝湿疹，或者说加重湿疹，那就需要忌口了。就拿鱼肉举例，宝宝开始吃鱼后，湿疹加重，妈妈要及时停止添加鱼肉：

1.湿疹没有好转

停止添加鱼肉后，湿疹情况没有改善，说明湿疹加重和添加鱼肉没有关系。妈妈可以继续给宝宝吃鱼肉，同时加强肌肤的护理工作。

2.湿疹有所好转

不给宝宝吃鱼肉后，湿疹情况明显改善或消失；再次给宝宝尝试鱼肉后，湿疹再次出现，说明宝宝多半是对对鱼肉过敏。妈妈要立即停止在辅食中添加鱼肉，用其他荤菜比如牛肉、蛋类、猪肉代替。

那么，什么时候可以继续让宝宝吃这类食物呢？到目前为止还没有定论。婴儿湿疹会反复发作，通常在1岁后慢慢消失。建议等宝宝大一些，再给他尝试。

妈妈需要忌口吗？

母乳中含有的食物致敏物质可以说是微量，因此哺乳期妈妈不要随便忌口。

宝宝对母乳过敏十分罕见。不管是在孕期还是哺乳期，妈妈忌口对预防宝宝湿疹没有任何作用。只有在宝宝确实对某种食物过敏，妈妈才需要在日常饮食中回避这种食物。

比如说，5个月宝宝已经确认是对鱼肉过敏，妈妈吃鱼后给娃喂奶，宝宝湿疹情况变得严重。出现这种情况，妈妈平常就不要吃鱼肉以及含有鱼肉的食品。但对于宝宝不过敏的其他荤菜类食物，比如牛肉、蛋类、猪肉等，妈妈就不用忌口。

日常生活中，妈妈每天吃的食物种类多达十几种甚至几十种，如果不确定哪种食物会引起宝宝过敏，妈妈不妨就做好饮食记录，尝试从饮食记录中找到与宝宝过敏症状之间的关联，有针对性地忌口。

但是如果宝宝发生以下四种情况，妈妈就得严格忌口了：

1.妈妈即使食用少量的某种致敏食物时，仍会导致宝宝出现慢性过敏症状；

2.宝宝对母乳中的某种食物出现过急性过敏反应；

3.宝宝直接吃某种食物发生了严重的全身性过敏反应；

4.妈妈在哺乳期大量进食常见的致敏食物如鱼、贝壳类、花生、坚果等，宝宝出现了不良反应。

最后为大家奉上过敏食物替代方案，换另一种食物代替，一样可以保持营养的全面摄入，宝宝和妈妈都适用哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)