转奶别太频繁，小肚肚可受不了！

不少父母发现，宝宝突然变得不爱喝奶了，甚至对喝奶产生抗拒，让人十分担心。出现这种情况，要考虑到可能是父母频繁转奶造成。今天，我们就来说说给宝宝转奶的注意事项。

频繁转奶会导致宝宝不适

如果给宝宝频繁转奶，宝宝就会出现转奶不适，会出现拉肚子、不爱吃奶、呕吐、便秘、哭闹、过敏等症状。给宝宝转奶时，父母要密切留意宝宝的适应情况。

给宝宝转奶不宜过于频繁

宝宝肠胃脆弱，消化系统发育并不成熟，对于不同食物的消化需要一定的适应时间。如果频繁给宝宝换奶，宝宝肠胃适应不了就会出现转奶不适的症状。

请注意，转奶不只是不同品牌奶粉之间互相转换。其实，同品牌不同阶段奶粉之间转换，同品牌同阶段但不同产地奶粉之间转换，都属于转奶。所以，家长在给宝宝选购奶粉时候一定要注意这些问题。

给娃转奶不要过于心急

专家指出，每种配方奶粉都有相对应的阶段奶粉，而每种奶粉的配方都不一样。宝宝肠胃消化系统发育不成熟，转奶时肠胃一时难以适应，就会导致转奶不适。

转奶是一个循序渐进的过程，同时也是宝宝不断适应的过程。给宝宝转奶时，妈妈要密切注意宝宝的身体状况。如果宝宝没有不良反应，就可以继续转奶；如果宝宝不能适应，就要放缓节奏，甚至要回到原先宝宝适应的奶粉。

转奶的时机应选择宝宝身体健康时，没有出现腹泻、发烧、感冒等不适症状。在宝宝接种疫苗期间，最好也不要给他转奶。

转奶要“新旧混合”

给宝宝转奶时，家长要将预备替换的奶粉和宝宝先前饮用的奶粉掺和在一起给宝宝饮用。一开始少添加一点新奶粉，然后根据宝宝的身体状况慢慢增加添加比例，直到完全更换。这样可以让宝宝肠胃逐渐适应，也不会增加消化系统负担。

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