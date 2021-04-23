春暖花开时，做个花环挂件定格春天！

仲春时节，就连我们这北边也鸟语花香了，可春景再美也不能长久，花好看也会凋零，和皮妈一起用闲置的鸡蛋托和硬纸片做一个小清新花环挂件，把美好的春景留在身边。

所需材料：

鸡蛋托、不织布、原色麻绳、硬纸皮、双面胶、热熔胶。

制作过程：

1.花朵：鸡蛋托逐个分开，修剪边角成圆形托，外圈托一分六，每个花瓣修圆，得到基础花朵，数量依花环大小而定，皮妈用了22个。

2.花蕊：不织布裁长方形，大小约7*3(厘米)，长边贴双面胶(0.5厘米)，对折粘合，同边贴双面胶，另一边剪流苏，最后紧紧卷回来，花蕊完成。用热熔胶把花蕊固定在花朵中心，颜色可按照自己喜欢来定。

3.花环：闲置的快递纸盒，裁圆环，皮妈做的外环20厘米，内环18厘米，用原色麻绳缠绕一圈。

4.绿色不织布裁约2*4(厘米)的长方形，横向对折，剪出绿叶。做好的花朵用热熔胶固定在花环上，两边贴绿叶，基础花环做好。

5.吊坠：取约20厘米长的麻绳一端固定在花朵背后，上面贴两片绿叶，另一端固定在花环背后，最后再固定一个花朵，这样吊坠有重力也更好看。皮妈下端做了四个吊坠，花环中间一个。

小清新的花环，挂在家中，吊在办公室，把春天留在身边，把美好定格在心里。

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