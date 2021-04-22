怀孕后，还能实现“奶茶自由”吗？

“女孩子的命，都是奶茶给的”这话一点也不错，奶茶就是小仙女们快乐的源泉哇！可是怀孕后，这份“快乐水”就被家里的老人禁止了。难道，孕妇就不能喝奶茶了吗？今天我们就请来专家好好说说这个问题：

奶茶≠奶+茶，没那么简单

不少准妈妈天真地认为，奶茶就是“奶”+“茶”。但事实并非如此，奶茶之所以受到很多人的欢迎，主要还是因为一些配料，比如奶精、珍珠、果味粉、甜蜜素等，而这些配料都是食品添加剂。

奶茶中的添加剂是否超标暂且不谈，长期接触都会对普通人身体产生影响，更不要说怀有身孕的准妈妈，经常喝奶茶，更是会给胎宝宝的生长发育和神经系统健康造成不利影响。

那么，准妈妈到底可不可以喝奶茶呢？



可以是可以，但也是有前提的。

要知道奶茶口味香甜，主要是因为含有大量咖啡因和糖分，而准妈妈是需要控制咖啡因和糖分的摄入。另外，准妈妈还要仔细仔细了解奶茶的卫生状况。具体我们接着往下看：

1.添加剂

有的奶茶在制作时会添加食品添加剂，比如“甜味剂”、“反脂肪酸”等。准妈妈长期摄入这些食品添加剂，会妨碍胎儿智力的正常发育，严重起来甚至会引发中毒。

准妈妈在挑选时一定要注意鉴别！

2.糖分

市面上出售的大多数奶茶都是“高糖饮料”，其实这一点也不奇怪，奶茶想要好喝，就一定要保持香甜的口感，含糖量自然不会少。一般来说，一杯750毫升的大杯奶茶（正常糖）含有糖分99克，相当于2瓶500毫升可乐的含糖量！

准妈妈在孕期摄入大量糖分，会导致血糖超标，引发妊娠糖尿病。因此，买奶茶时一定要微糖或者无糖，不要贪图口舌之欲，完全不顾及血糖高低。

3.咖啡因

奶茶的原料中有“茶”，就肯定含有“咖啡因”这种成分。而如果人体摄入过量咖啡因，会引发失眠。

为了让胎宝宝健康成长，准妈妈一定要保证良好的睡眠。如果想喝奶茶，就早点喝，不要影响到睡眠。

准妈妈喝奶茶，这些事项要牢记

医生指出，准妈妈不要喝太多的奶茶，尤其是那些劣质奶茶，一定要避免，否则容易导致胎儿畸形或生长迟缓。

建议准妈妈如果真的想喝奶茶，不妨在家自己做，还可以在里面添加一些其他水果，比如蜜桃、橘子、苹果、香蕉等，用榨汁机榨汁混合，这样既安全又有营养。

如果孕期各项指标完全正常，准妈妈偶尔喝一两次奶茶是没有关系的，但一定不能贪多哦~

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