孩子一直喝牛奶，为何还是不长个？医生：喝奶时间不对！

对很多父母而言，孩子的身高一直是他们非常关心的问题。为了让孩子拥有“大长腿”，父母们在日常饮食上用尽了心思，特别是对于牛奶，坚决不断，每晚睡觉前都会让孩子喝上一杯，就为了让宝宝能够补足钙，长得高。

然而，问题就来了，明明孩子一直都喝牛奶，为何还是不长个呢？为何会事与愿违呢？今天育儿网小编就请来医生来给我们好好说说这个问题：

喝牛奶时间没选对，反而会坑了孩子

很多家长都会让孩子喝“睡前奶”，这是因为让孩子睡前喝牛奶，不但能补钙，还能让他睡得更香甜，要知道牛奶具有安神作用，能够有效提升睡眠质量。

另外，牛奶中含有“类胰岛生长激素”蛋白，再加上其他营养元素的共同作用，可以促进孩子长高。有调查发现，和没有喝牛奶的孩子相比，经常喝牛奶的孩子成年后的平均身高要高出2-5厘米左右。

尽管喝牛奶对于孩子来说好处多多，但掌握好睡前喝牛奶的时机才是最重要的！医生建议各位家长，孩子睡前1.5-2小时喝牛奶最合适。

到了晚上，人体的肠胃也需要休息。如果孩子喝完奶就直接上床睡觉，饱睡的状态会影响肠胃和其他器官的正常运转和休息，不但不利于营养的正常吸收，还会妨碍生长激素的正常分泌，自然就会影响身高。

给孩子喝睡前奶，这些事项要注意

不少父母认为，奶制品的营养价值很高，睡前让孩子喝一杯牛奶有益于身体健康。

但中医却指出，不合理的睡前奶，不仅会影响到孩子食欲，阻碍脾胃的消化吸收功能外，还会引发蛀牙。

所以，想要让孩子在保持正常发育的前提下更健康地喝奶，就一定要让他养成正确的喝奶习惯：

尽量早点喝睡前奶

睡前奶可以安排，但一定要早点安排，睡前1.5-2小时喝牛奶最合适。

喝奶后别忘记漱口

孩子喝完牛奶后要及时刷牙漱口，千万别让他喝奶后直接睡觉，这个习惯很不好。

影响孩子长个的其他因素

除了要选对喝奶时间外，想要让孩子长高个，还要注意以下这几点：

1.睡眠

在睡眠状态下，孩子的骨骼发育得更快。建议让孩子22点之前睡着，并注意培养他早睡早起的好习惯。

2.运动

适当运动除了可以促进血液循环，有助于骨骼发育外，还能拉伸全身筋骨，对身高增长非常有利。而且，孩子喜欢运动，身体素质较好，抵抗力强就不容易生病，身体发育也会比其他孩子快。

3.营养

孩子正在长身体，需要补充足够的营养。如果孩子有挑食、偏食的坏习惯，肯定会影响身高的正常增长。

日常生活中，父母在饮食上要注意食物的多元化，让孩子保持均衡营养，帮助他长高高。

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