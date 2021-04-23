宝宝出汗多，要警惕缺钙！

宝宝活泼好动很容易出汗，但如果出汗过多，妈妈就要警惕起来，宝宝有可能是缺钙了！如果宝宝缺钙，又该如何科学地给宝宝补钙呢？补钙时又该注意什么呢？下面为大家科普相关知识。

宝宝出汗过多，可能是缺钙

天气越来越热，宝宝的出汗量也随之变多。但如果宝宝的出汗量过得异常，那就要考虑是不是缺钙了。

为什么宝宝缺钙会导致汗水增多呢？医生指出，缺钙会增强交感神经的兴奋性，仿佛打开了汗腺的“开关”，导致宝宝白天精力充沛活动量大，新陈代谢较快，到了晚上就很容易出现盗汗的现象。所以，父母要注意要按时给宝宝补钙，不能有所松懈。

如何帮宝宝补钙？

1.口服钙剂

父母都知道晒太阳有助于身体对钙质的吸收，但春天天气变化频繁经常下雨，而且晒太阳时间过长容易导致宝宝皮肤被晒伤。家长可以在医生指导下给宝宝服用钙剂。

2.搭配含钙食物

（1）维生素C对钙的吸收有促进作用

柚子、橘子、柠檬等水果中含有大量的维生素C，将这些水果与含钙高的食物一起食用，可以让身体更好地吸收钙。

（2）荤素搭配提高钙的利用率

日常生活中，父母要注意饮食的荤素搭配，从而提高食物中钙的利用率。另外，主食上选择上可以选择谷豆类混食，不仅可以使氨基酸互补以达到最佳，还能促进对钙的吸收。

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