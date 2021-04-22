被孩子丑哭了？只要有这几个特征，未来一定高颜值！

孩子出生后，很多妈妈都惊呼“被丑哭了！”确实，孩子刚生下来是“丑萌丑萌”的。有些妈妈就要担心了，孩子现在长得丑，是不是以后也不好看呐？

这可不一定哦！只要孩子具备3个特征，颜值逆袭是迟早的事！

♥ 是什么决定了孩子的颜值

影响孩子颜值的因素有哪些呢？主要有以下三点：

1.父母的遗传

通常而言，孩子长的好不好看主要由遗传因素决定。有的孩子的颜值受爸爸的影响多一些，有的则受妈妈的影响多一些，这都是随机的。当然，有的孩子继承了父母外貌上的优点，有的孩子继承了父母外貌上的缺点，但总体而言，遗传是决定主要因素。

2.后天因素

这里所说的后天因素，主要是指成长环境对孩子外貌的影响，比如个人气质的培养、咀嚼的力度、营养是否全面、睡觉的姿势等。

3.三个关键时期

孩子在成长过程中会经历三个关键期，分别是睡头型期、换牙期和身材塑造期。这三个关键期大多受家长培养和孩子个人习惯影响，和孩子颜值有一定关系。

♥ 3岁看轮框，16岁定型

老人常说：“孩子小时候长得丑，长大就会好看；小时候长得好看，长大后容易长残。”这句话真的有道理吗？

出生时：外貌变化快，别乱下定论

在各种因素的影响下，大部分宝宝出生时的外貌都差不多，五官不明显，皮肤皱巴巴的，而且这个时候的外貌和长大后的样子相差很大。宝宝在这个时期的外貌变化很快，所以可不要随意下结论哦~

3岁时：可以看出基本轮廓

孩子3岁时会进入快速发育期，如果你拿出宝宝的出生照和现在相比，会发现孩子的变化特别大。但这个阶段，可以看出孩子五官的大致轮廓，但还没有定型。换句话说，孩子的外貌将来还有可能发生改变。

16岁：外貌已经定型

孩子到了16岁时，外貌已经基本定型了。换牙期结束后，孩子脸部轮廓和五官基本不会有太大的变化。

♥ 只要具备这几个特征，孩子未来一定是高颜值！

1.大眼睛

“一双眼睛能够拯救一张脸”。这话还是有些道理的。一张脸上，鼻子、嘴、脸型都很普通，但只要配上一双炯炯有神的大眼睛，瞬间颜值就上去了。

如果孩子从小眼睛就很大，那就无需担心他未来会变丑。

2.高鼻梁

欧美国家的人大多拥有高鼻梁，这让很多国人都很羡慕。高鼻梁不仅会让整张脸看起来充满立体感，还能提高一个人的气质。

如果孩子从小鼻梁就不矮，那么你就不要担心，未来脸蛋一定很漂亮~

3.皮肤白

俗话说：“一白遮百丑”。即使孩子五官很一般，但只要皮肤很白，在人群中也会很夺目，很闪耀~

因此，只要孩子皮肤就很白，即使五官不是很出众，也能轻松实现颜值逆袭~

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