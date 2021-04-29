坐月子注意这些，产后恢复又快又好

生完孩子后，新妈妈身体虚弱，需要好好调养。而能否好好坐月子，直接关系到新妈妈身体恢复情况。月子期间，新妈妈需注意以下这些细节，这样产后恢复得会更好。

1.要保暖，但也不能过度捂汗

产后妈妈需要保暖，但也不能穿衣过多或者盖很多的被子。盲目捂汗会造成体内钙物质流失，严重时甚至引发脱水，危及生命安全。月子期间，可以将室内温度控制在20-24℃，无需盖厚重的被子或穿得过多。

2.月子期间可以洗头洗澡，但不要着凉

坐月子期间，有的老人不允许新妈妈洗头洗澡。其实，只要控制好室内温度，妈妈是可以洗澡洗头的，这样就能避免细菌侵袭。

新妈妈在洗澡洗头时，要控制好时间，洗澡水不要过凉，以免着凉对身体造成伤害。

另外，不管是在房间还是在客厅，都要做好保暖防风工作。新妈妈关节保暖工作也很重要，以免引发产后关节炎或是关节痛。

3.房间通风换气，避免产妇吹风

室内空气长时间不流通，会影响新妈妈身体健康。因此，每天要固定开窗换气，保持室内空气新鲜，防止房间湿气过重。在通风换气前，先将宝宝和妈妈转移到别的房间，然后再将窗户打开，让新鲜空气进入。

开窗换气时，最好选在中午，如果室外空气不好，就不要开窗。

4.不要只喝汤，口味重的食物也不要多吃

为了让身体尽快恢复，保证奶水，很多新妈妈会疯狂喝汤。但其实喝水就能产奶，没必要这么喝，否则只会让自己越来越胖。除此以外，食物口味也不能太重，应注意清淡饮食。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)