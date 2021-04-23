宝宝黄疸不要急，这份科普等你来get

很多宝宝出生后都有黄疸的问题，那么，该如何处理才好呢？下面就给大家奉上一篇科普，快来get~

新生儿黄疸怎么办

1.母乳性黄疸

大多多出现在足月母乳喂养的宝宝身上，一般发生在生理期黄疸内，通常不会对婴儿造成不利影响。

黄疸出现期间，父母要时刻关注宝宝血清胆红素数值，建议定期去医院测量，必要时暂停母乳。

2.生理性黄疸

出现生理性黄疸时，宝宝面部和眼白发黄。足月出生的宝宝多数在出生后的2-3天出现生理性黄疸，4-5天会达到最高，但症状持续时间不会超过7-14天。早产宝宝出现时间是出生后3-4天，消失时间会在14-27天左右。家长无需过于担心。

生理性黄疸会自动消退，家长只需保证宝宝每天足够的喝奶量，体内的胆红素会通过尿液粪便排出体外，如果症状严重，医生会安排照蓝光。

3.病理性黄疸

和生理性黄疸相比，病理性黄疸出现时间更早，症状更容易反复。比如，黄疸症状消失后，又会再次出现，病程发展速度更快，几小时或是几天内皮肤就会变黄，手、脚心都有可能变得黄黄的。

宝宝患上病理性黄疸，要及时送医治疗。一般医生会采取药物、光疗等方法进行治疗。

护理黄疸宝宝的误区

1.不要喝葡萄糖水

很多父母在护理黄疸宝宝时，会给他们喝葡萄糖水，认为这样可以治疗黄疸。其实给宝宝喝葡萄糖水不仅不能消退黄疸，反而还会造成病情加重。

2.不建议盲目晒太阳

很多父母想通过晒太阳的方式帮助宝宝退黄疸，虽然能起到一定效果，但前提是保证太阳的光照时间、接触皮肤面积以及光照强度，若直接将宝宝全裸抱到阳光下晒，很容易晒伤，也容易着凉，加重病情。

孩子黄疸，情况各不同，建议遵医嘱，孩子才能更快康复。

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