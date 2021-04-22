饺子皮版牛肉粒煎饼，带来不一样的美食体验

女儿说想吃煎饼，但是我今天太忙了，没时间和面，但是也不能无视女儿的小小要求吧，下楼时顺便买了一些饺子皮回来，这次就做饺子皮版煎饼吧！既简单又美味的美食一向是我的最爱。下面跟大家分享一下做法，希望大家喜欢！

步骤：

1.冰冻牛扒解冻，切成粒状，放入平底锅炒至八成熟，盛出备用。因为牛扒本身是腌制过有味道的，所以无需额外加佐料。

2.玉米粒、豌豆，入锅焯水至断生捞出备用，加入一些盐搅拌均匀，洋葱切粒备用。

3.将准备好的饺子皮用擀面杖擀大、擀薄一点，为了节省时间，可以几块皮一起擀。擀好的饺子皮，放入准备好的内馅，再加入一些芝士碎，这样吃起来有拉丝的效果，味道也会更有层次感。

4.饼做好就可以下锅煎了，平底锅加热刷油小火煎至两面金黄即可出锅。

看看出锅后的成品，是不是很有食欲呢！

咬一口，内容超级丰富，荤素搭配的恰到好处，牛肉粒的醇香，加上拉丝芝士的浓郁，味道非常的绝。

今天之所以做牛肉粒口味的，是刚好冰箱有牛扒，纯粹是利用家里现有的食材，大家尝试的话馅料可以自定哦，但是建议不要用那种特别多水分的食材，那样煎的时候会有多余的水分溢出，吃起来就没那么香了 。

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