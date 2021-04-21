敲可爱黏土手工：大眼小青蛙

当春天来临时，走到田野，处处都能听到蛙叫声。特别是在晚上的时间，慢步在田野的小路上，到处都能听到“呱呱呱……是谁在唱歌，原来是青蛙！今天就教你手工制作超轻粘土青蛙，简单可爱，一起做起来~

【准备工具】:

超轻粘土、粘土工具。

【制作教程】:

用绿色粘土揉出三个球，需要注意的是，一个大球作为青蛙的脑袋，两个小圆球做它的大眼睛，然后按照图片这样把三个球组合在一起。

拿出黑色和白色的粘土，两种颜色各揉出两个球后再用手指按平，黑色部分的要大一些哦，再放到眼睛的位置上，先放黑色再放白色，这样青蛙的大眼睛就做好了。然后拿出粘土工具在青蛙脑袋中间扎两个小孔。

取一点黑色粘土搓成细条状来做青蛙的嘴巴，再用红色粘土做出两个圆形，贴到嘴巴的两边，给青蛙加上这两个红红的小脸蛋~这样，青蛙的头就做好了。

现在要做青蛙的身体，用绿色粘土做出一个小正方形的形状，然后和刚刚做好的青蛙头组合在一起，再用白色粘土做一个椭圆形来做青蛙的白肚皮。

接着用绿色粘土搓出四个小的柱形，不用很长，再调整出后腿的形状，有两个作为青蛙的前腿，另外两个是作为青蛙的后腿，然后粘在身体的两侧，我们的青蛙就做完了。

我觉得一个青蛙太为单调了，我用浅绿色的粘土给青蛙做了一个荷叶，利用粘土工具中的小刀，在上面压出荷叶的纹路。

把前面做好的青蛙放在荷叶上。

最后用白色粘土在荷叶上点缀几个小圆球当作露珠，是不是更可爱了呢。超轻粘土青蛙就做好了，这只青蛙好可爱，让人很喜欢呢！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)