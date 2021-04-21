孩子为何总生病？那是因为你坠入了育儿误区

为什么别人家的孩子白白胖胖，健健康康，自家的孩子总是时不时生病，病怏怏的？为何总是觉得孩子难养，快要支撑不下去？你有没有反省过，很可能是因为你在养育孩子的过程中，搞错了方向？接下来，育姐就给大家盘点下育儿常有的几个误区，看看你有没有踩过：

误区一：“泡”营养饭

面对孩子挑食偏食，有的妈妈会给孩子吃汤泡饭。她们认为，汤水营养丰富，和饭菜混合在一起，孩子既爱吃，又能让他摄取到营养。而且，汤泡饭容易下咽，很多家长都会这么做。

事实上，汤水中含有大量调味品，孩子经常吃汤泡饭，会给娇嫩的脾胃带来不利影响，影响脾胃的正常运化，进而引发积食。

误区二：一边玩一边吃饭

贪玩是孩子的天性，想要让孩子坐在餐桌前安安静静吃完饭可不是件容易事。为了让孩子好好把饭吃完，有的家长会让孩子边吃饭边看电视，甚至会追着他喂饭。

孩子吃饭时注意力不集中，就会有食物咀嚼不充分的情况，当脾胃难以将这些食物消化吸收时，就会发生积食，妨碍正常发育。

误区三：帮娃嚼碎食物

现在仍然有不少老人喜欢把食物嚼碎后喂给宝宝吃。妈妈们一定要阻止，要知道这么做只会给宝宝娇嫩的脾胃带来不利影响。

妈妈将食物嚼碎，食物上有可能沾染上妈妈口中的细菌或者是胃里的幽门螺旋杆菌。宝宝吃了这样的食物后，有可能打破脾胃有益菌群的平衡，伤害脾胃，妨碍宝宝正常发育。

tips：如何科学改善孩子体质？

除了避免走入以上的误区，还可以通过以下几点帮助改善孩子的体质：

1.体弱多病找原因

如果孩子体弱多病的话，需要及时带孩子就医，找出孩子体弱多病的原因，并且对症下药。

2.科学膳食健脾胃

按照孩子的月龄逐渐给其添加辅食，千万不可以太着急。辅食的种类要逐渐变多，颗粒从小变大，质地由稀变稠。

对于稍大一些的孩子来说，可以采用少吃多餐的方法。家长要多给孩子吃一些营养丰富并且容易消化的食物，包括瓜果蔬菜、豆类、蛋类等食物。食物搭配营养要均衡，种类要多样，而且食物既要好看、也要好吃，最好做成汤水或者泥状给孩子吃，这样营养更容易吸收。

3.食欲不振不勉强

如果孩子因为生病而食欲不振的话，千万不要强迫他吃饭。否则不仅对孩子的肠胃没有好处，还可能使其因此厌食。即便孩子身体健康，每日三餐进食量也并不是完全一样，可能吃得多一点或吃得少一点。家长不要因为孩子吃得多就开心，吃得少就担忧。如果孩子某一顿不肯吃，干脆就不要让孩子吃。等孩子饿的时候，自然会乖乖吃饭。

4.良好饮食习惯吸收好

要孩子养成按时吃饭的好习惯，吃饭的时候要让孩子坐在桌旁安心吃饭，不要做和吃饭无关的事情。家长要鼓励孩子主动吃饭，或者通过比赛的方式来激发孩子吃饭的积极性。如果孩子表现不错，家长也要及时表扬孩子。

5.及时补充营养素

如果检查发现孩子体内因为缺乏某种营养物质而造成体弱多病的话，家长需要按照医生的建议积极为孩子治疗，通过饮食等方式来为孩子补充营养。

6.中医调理效果好

如果孩子因为生病等原因导致身体比较虚弱的话，应遵医嘱给孩子服用对症药物，另外还可以采取中医针灸等治疗方式，效果很不错。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)