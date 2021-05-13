性早熟竟和拖鞋有关！教你分辨劣质拖鞋

夏天到了，是时候给jiojio置办一双漂亮的拖鞋了，很多家长还不忘给自家娃也带上一双拖鞋，让宝宝的小jiojio也凉快凉快！

殊不知，拖鞋的选择也是有学问可言，拖鞋选错了，很可能会导致性早熟，给孩子的健康带来威胁！

警惕！劣质拖鞋会引发性早熟

劣质拖鞋对孩子会带来诸多危害，赶紧来看下：

1.影响生殖发育

邻苯二甲酸酯，也被称为“增塑剂”。在塑料中添加“增塑剂”，主要目的是提高塑料的耐用性、透明度和使用寿命。但增塑剂会通过皮肤、呼吸道、消化道进入人体，影响内分泌系统。所以，国家对于增塑剂的用量制定了严格的限制标准：不得大于0.1%。

如果拖鞋中增塑剂含量超标，毒性会妨碍儿童生殖系统的正常发育，甚至有可能引发性早熟。

2.容易引发皮肤病

之前就看过新闻，有孩子穿了新买的塑料拖鞋后，两只脚又红又痒。医生检查后发现，是拖鞋引发了皮肤病！

医生还表示，不止是孩子，成人穿劣质拖鞋也出现皮肤病。每年夏天，都会有不少的病例。

3.导致智力发育落后

劣质拖鞋的生产原料中，很多都含有大量的铅。铅元素超标会严重妨碍孩子正常的生长发育，大量铅元素进入孩子体内后，会危害造血、神经、消化等多个系统，甚至导致孩子智力发育落后。

铅中毒后基本上难以挽回，因此，父母一定要让孩子远离劣质拖鞋。

4.气味刺鼻容易致癌

如果拖鞋有刺鼻气味，一定不要买！

专家指出，刺鼻气味主要来源是塑料制品中的聚氯乙烯和其他塑料添加剂，会对眼睛和呼吸道粘膜造成强烈刺激。

这种含有有害化学物质的气味，会增加儿童患癌几率！

简单几步，给孩子挑对拖鞋

可见拖鞋一定要认真挑，千万不要觉着颜值好看，就下了单。那么如何辨别拖鞋质量好坏呢？咱们接着往下看：

1.踮

用手踮一踮拖鞋的重量。如果拖鞋重量偏轻，拿在手上没有沉甸甸的感觉，基本可以判断它是新料做的。如果拿在手上感觉沉沉的，多半是废旧材料制成，不要买。

2.闻

如果还没靠近呢，就可以闻到拖鞋上一股浓烈的塑胶味或者刺鼻味千万不要买。

质量好的拖鞋不会散发出这种刺鼻味，如果拖鞋气味刺鼻，孩子闻得时间一长，就会出现头晕、熏眼等不适。这就说明，这是不良厂家为了降低生产成本，用废旧材料做的拖鞋。

3.看

观察拖鞋的颜色是否正常。一般双质量良好的拖鞋，颜色通常不会过于鲜艳。颜色过于鲜艳，有可能是添加了大量的色料，而这些色料大多含有镉、铅等重金属元素，会严重影响孩子的身体健康。因此，家长千万不要买。

其次，是看一看鞋底的花纹。鞋底有很多花纹，且纹路较深，说明防滑性能较好，可以避免孩子摔跤。

4.试

如果用前面三种方法都没有发现问题，下面就要测试一下拖鞋的性能了：

（1）长度

有的父母担心孩子穿拖鞋会摔跤，就给他购买紧一些的拖鞋。但事实上，孩子穿过紧的拖鞋会影响脚掌和脚趾的正常发育。建议拖鞋内的长度，比孩子脚掌长度多1cm比较合适。

（2）柔韧性

找到拖鞋前部1/3处，用手掰弯一下。如果感觉很容易弯折，说明拖鞋的柔韧性良好，软硬也很合适。

不容易弯折的鞋底通常是用硬塑料制成的，弹性非常差。孩子活泼好动，喜欢到处跑跳，每天的运动量很大，穿这种鞋底的拖鞋走路，不仅会影响韧带、骨骼的正常发育，运动时也容易摔倒受伤。

还要捏一捏鞋头和鞋跟，这两个地方包裹着脚趾和脚后跟，要有一些硬度，以免孩子小脚受伤。

友情提醒：孩子三岁以后才可以穿拖鞋



这是因为3岁以下的孩子，骨骼发育还不完善，走起来不太稳当，穿拖鞋不仅无法保护脚，还容易摔倒受伤。

孩子3岁以后，骨骼发育基本成型，再给他购买质量有保证、安全可靠的拖鞋。

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