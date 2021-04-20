宝贝拒绝坐餐椅怎么办？这样分分钟搞定

对不少家长而言，让宝宝乖乖吃饭太难了！每次一到饭点，宝宝就会出现各种问题，比如无论怎么哄就是不愿意坐餐椅，甚至非常抗拒。大家别着急，下面就给来说说宝宝不愿意坐餐椅的常见原因，对症下药即可搞定哦~

1.餐椅坐着不舒服

这里有好多小细节，比如餐椅太硬会让宝宝小PP不舒服，安全带系的太紧会让宝宝束缚增强，餐盘太前会让宝宝的活动空间大大缩小，椅背太后会使宝宝靠背的难度增加等等。任何一方面不合适，宝宝都会拒绝坐餐椅，不愿意坐进去或一坐进去就要出来。

想要解决问题就需要大家细心观察了，如果宝宝是因为上述某个原因不愿意坐餐椅，及时根据宝宝的身形特点和习惯来调整就好啦~

2.难抵周围诱惑

宝宝对世界充满好奇心，周围事物的任何声响都会吸引他的注意力。宝宝吃饭时，电视声、说笑声会使他分心，无法安静进食。

这里提醒大家，宝宝进食时请给他营造一个舒适、安静的环境。当宝宝注意力集中在吃饭上，才能专心吃饭呀~未免打扰宝宝，大人可以暂时到其他地方活动。对了，宝宝的玩具也最好在他吃饭前收拾好，等他吃完饭再玩。

3.饭菜不合胃口

宝宝对饭菜不满意，觉得不合胃口，怎么会乖乖坐着吃饭呢？如果是这种情况，宝宝常见表现就是在餐椅坐不住，企图用站立、移动、离开等各种动作来逃离或分散吃饭的注意力哦~

其实，让宝宝吃饭香香没那么难。首先，大家要知道味道鲜美、清淡的饮食合宝宝口味。其次，要尽可能挑选新鲜的食材时，烹饪时少煎炸，多用炖、煮、小炒、蒸可等方式来保持食物的原味。另外，做菜时要少盐，一方面是为了宝宝的身体健康，另一方面也是因为清淡的味道更能突出食材的本味，更容易讨得宝宝的喜爱哦~

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