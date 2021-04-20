女童撞破妈妈出轨，被丢井中灭口

据印度新闻时事网报道，印度北方邦发生一起耸人听闻的凶杀案。一名5岁女童撞见妈妈和情人幽会后，想要告知爸爸，结果被两人合伙扔进井里灭口。

女子带娃回娘家迟迟不归，孩子离奇失踪

据了解，这起案件发生在北方邦的达毛·科特瓦利地区的苏拉桑娜村。作案女子在几年前与丈夫结婚，婚后育有一名5岁女童，也就是本案的死者。

印度胡里节前，该女子跟丈夫说要带女儿回娘家住几天，预计3月31日回来，但她并未按期返回。之后的几天，丈夫到处寻找妻子的下落，直到有其他村民告诉他，他的妻子有婚外情，正和情人同居在其他村庄。后来，他找到妻子并带回家中，但女儿却离奇失踪。

女儿遭妈妈毒手，被丢井中淹死

女子回家后，丈夫和公婆一直追问孩子的下落，但该女子总是吞吞吐吐。最后，公婆觉得事情不妙，立即向警方报了案。警方马上展开调查，很快便在距离女子所住村庄500米外的一口井中，找到了女童的尸体，随后法医小组和警探赶到现场展开调查。

负责这起案件的警官表示：“我们在井中找到了女童的尸体。随后我们审讯了女童的妈妈，她交代了犯罪经过。她承认和一名年轻男人有1年多的婚外情，她对丈夫谎称回娘家过胡里节，其实是带女儿找情人去了。女儿看到妈妈和陌生男人幽会，便想要告诉爸爸。两人因此动了杀机，将女童扔进了井里。”

目前，警方已经将两名犯罪嫌疑人逮捕归案。

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