小家伙在这2个时段好好睡觉，会变得越来越聪明~

孩子的身体正在发育中，良好的睡眠质量和充足的睡眠时间对他们的身体发育来说非常重要，特别是大脑发育。想要让孩子越来越聪明，就要抓住两个时间段让孩子好好睡觉，今天咱们就来好好说说：

这两个时段睡得好，有利于孩子大脑发育

孩子在睡觉时，身体可以获得很好的休息。当他们处于熟睡状态时，生长激素会大量分泌，对身高增长和大脑发育很有帮助。人体中的脑垂体受到刺激会分泌生长激素，并在晚上9点半至12点这个时间段内达到高峰。

在这段时间内，孩子一直在熟睡，就不会错过生长激素分泌的高峰期。如果孩子在这段时间内没有睡着或者处于浅睡眠状态，就会影响生长激素的正常分泌。

除了晚上9点半至12点这个时间段，早上5点-7点也是孩子生长激素分泌的高峰期。有研究发现，在这两个小时内，孩子体内激素的分泌量要比其他时间段高6倍。如果在这段时间内孩子已经被父母叫起，或者睡得不安稳，有可能就会影响激素的正常分泌。

如何保证孩子拥有高质量睡眠？

为了不错过生长激素分泌的高峰期，父母最好让孩子9点就上床睡觉。等到差不多九点半时，大部分孩子就已经进入熟睡状态了。父母要以身作则，给孩子当好榜样，不要熬夜。

除了晚上睡觉外，父母要科学安排孩子的午睡时间。要知道，孩子午睡时间过长，会影响到晚上的入睡时间。如果午睡时间过晚，孩子到了晚上会迟迟不肯上床睡觉。

睡得早，可以让孩子拥有充足的睡眠时间，那么该如何提高他的睡眠质量呢？

这时为孩子提供一个良好的睡眠环境就显得非常重要了。宝宝晚上睡觉时，有的父母总是喜欢打开小夜灯。事实上，这种微弱的亮光会影响孩子的睡眠质量。另外，父母要保持良好的额睡眠氛围，让孩子睡得更香甜。

对于孩子的睡眠问题，父母要多用心，让孩子养成良好的作息习惯，这样有助于孩子大脑和身体发育。另外，早上叫孩子起床也不要采用暴力方式，以免对他的大脑造成不良刺激。

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