小朋友该如何“春捂”？这样穿护娃不生病

老话说春天要“捂”，这个说法还是有一定的道理。春季天气反复，气温忽高忽低，而小宝宝体温调节能力差，抵抗力也不比常人，若是穿衣不当，在这忽高忽低的气温下就很容易受凉感冒。因此，适当“春捂”是很有必要的。不过，这“捂”也是个相对的概念，并不是说穿的越暖和越好，今天这篇文章我们就来说说，春天该怎么给宝宝穿衣不生病：

适当“春捂”，确实有好处

春天天气变化频繁，气温忽高忽低。在这个季节还是让孩子捂着一点为好，可以让他适应气温忽冷忽热的变化，有利于维持恒温体温的调节。

如果过早让孩子脱去棉衣或者让他穿的太少，当气温突然降低时，孩子就容易生病，也就很容易患上支气管炎，急性扁桃体炎、伤风感冒、肺炎等疾病。因此，春天要适当捂一捂，合理穿衣才能让孩子平安度过春天，不生病。

孩子“春捂”要有度

但这“春捂”吧，也要有度。俗话说“要想小儿安，常受三分饥和寒”，如果孩子一直穿衣过多，保暖过度，会使身体无法得到锻炼，影响身体耐受力的形成，抗寒能力下降，难以适应天气变化，也容易感冒生病。

怎么“春捂”？请这样给宝宝穿衣

给孩子“春捂”，也是有讲究的，我们继续往下看

1.注意时机把握

春天天气变化频繁，前一天还是艳阳高照，后一天就可能来一波冷空气，在冷空气来之前的一两天，妈妈就要适当给娃添衣，恰当好处地“捂”，可以帮助孩子避免消化不良、感冒等病症。

2.根据天气增减衣物

春天天气变化较大，忽冷忽热，父母要根据气温变化及时给孩子增减衣物。当早晚温差在8℃以上时，孩子需要“捂”，父母要给他增添衣服以免受凉。

天气回暖时，减衣速度也不能过快。等到气温回升后，再给孩子捂一个星期。如果孩子体质薄弱，持续捂14天为宜，这样可以让他身体慢慢得到调节，从而适应气候的变化。

当气温持续保持在15℃以上并且相对稳定时，就不必给孩子春捂了。

3.穿脱衣看情况

春天早晚温差较大，早晨气温较低，中午气温上升时，不要忙着给孩子脱衣。即使孩子玩得满身是汗，也不能立即脱衣，应先把他身上的汗擦干净，让孩子安静下来，等到身上没什么汗了再脱掉外套。

4.穿衣要“上薄下厚”

古代养生家认为，春天穿衣应“上薄下厚”。相关医学研究也发现，人体下半身的血液循环要比上半身差一些，更易遭受冷空气侵袭。如今忽冷忽热，大家更是要注意宝宝下半身特别是腿脚的保暖，以免受凉生病。

5.保持“三暖二凉”

（1）头凉：宝宝身体很多热量是通过头部散发，头部捂的过热会让他很不舒服。天气不太冷时，不需要给宝宝戴帽子。如果天气冷可以戴帽子，但不能捂得太严实。

（2）胸部凉：宝宝上身穿的太多会使心肺受到压迫，不利于正常呼吸，容易心烦意乱。

（3）脚暖：宝宝的脚部有很多神经末梢，对外界气温变化很敏感。因此父母要注意宝宝的脚部保暖，给他穿上袜子。

（4）肚暖：宝宝腹部受凉容易肚子疼、拉肚子。父母要注意宝宝的腹部保暖，特别是晚上睡觉时，不要让他的肚脐着凉。

（5）背暖：做好宝宝的背部保暖，可以有效防止感冒等疾病的发生。

tips：室内外穿衣参考

育姐就室外温度进行了穿衣分类，希望能给各位父母带来一些帮助哦：

Δ 0～5度，羽绒外衣能驱寒

当春天到来，气温保持在0-5度，对大多数人来说，春天已到，但从大气学上看，如果平均气温低于10℃达5天的话还算冬天，此时大人都嫌冷，何况娇柔的宝宝乎！所以建议大家给宝宝穿上暖和的羽绒衣。家有过敏宝宝的妈妈一定要注意，千万要注意羽绒衣的质量。

Δ 5～10度，棉衣棉裤可保暖

当温度来到5-10度，早春就来了，虽没有之前这么寒气逼人，但还是要注意保暖。这时候要特别注意，防止宝宝染上呼吸系统疾病。宝宝这时候穿一些棉衣棉裤是最好的。

Δ 10～15度，毛衣绒裤不能少

如果平均温度到10度以上超过5天，春姑娘就正式来啦！这时候给宝宝保暖的重点在腹部，腹部受凉，有可能影响宝宝的消化系统。所以宝宝的毛衣绒裤不能脱。

Δ 15～20度，秋衣秋裤保平安

气温到达15度到20度时，宝妈最要担心的是温度变化，及时给宝宝添衣，减衣。这个时候比较厚的外套宝宝就不用穿了，但贴身的全面材质内衣还是必不可少的。然后再按照具体情况，参考天气预报，给宝宝选择合适的衣物。

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