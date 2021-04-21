捏鼻子能提高宝宝颜值？小心会中耳炎

做父母的可能都听过一种说法，“宝宝鼻梁太塌，平常多捏一捏可以使鼻梁变得更高，以后就会长得更好看。”这种说法是真的吗？事实上，捏宝宝鼻梁危害可不小，今天就给大家好好科普一下：

捏宝宝鼻子易发中耳炎

宝宝被捏鼻梁会感觉十分难受，不仅会影响宝宝的身体健康，还容易引起中耳炎。

宝宝鼻腔内部十分脆弱，远短于成人，鼻毛较少，并且后鼻道比较窄，血管比较多。经常捏宝宝的鼻子，不仅会影响他的正常呼吸，还可能对粘膜和血管造成损伤，更容易引发炎症，从而使细菌、病毒等病原体更容易侵入身体，影响宝宝的健康。

另外，幼儿的耳咽管与成人相比要粗、短、直，而且位置要远低于成人，当鼻腔发生感染时，更易发生中耳炎。而捏鼻子极有可能会让宝宝鼻腔中的分泌物通过耳咽管进入中耳，进而引发中耳炎。

给宝宝擤鼻涕的正确方法

鼻子是连接身体与外界的重要身体部位，可以过滤之空气，而且对阻挡细菌入侵起到了巨大作用。

专家提醒大家，要认真呵护宝宝的鼻子，以免不当的习惯损伤宝宝鼻子。此外，提醒大家，正确的擤鼻涕方式是每次擤一边，并且擤鼻涕时要让宝宝张开嘴。这么做是为了减轻鼻腔内压力，从而避免伤害到经耳咽管，保护中耳。

宝宝在1岁至1.5岁这个时期囟门会慢慢闭合，囟门闭合后，鼻骨的发育速度开始加快，之后才会慢慢长出鼻梁，这一变化将持续到青春期。之后，鼻骨才会日趋成熟。目前还没有确切的科学根据表明，捏鼻骨与鼻子变挺有关系。所以，家长千万别给宝宝捏鼻梁哦~

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