这三种“育儿方式”很危险，赶紧停下来！

现在的家长都非常重视孩子的养育问题，并且也愿意做功课，但也会因此走入到误区之中，比如下面这三种“育儿方式”就很危险，很可能会危及到孩子的健康，我们一起来看看：

1.酒精擦浴

当孩子发烧时，不少父母会用酒精给宝宝擦拭，虽然这样能使宝宝退烧，但会让宝宝中毒，感到很不舒服，引发恶心呕吐，呼吸不畅，甚至造成悲剧。

专家指出，当宝宝发烧时可以用温水擦浴为其降温。与酒精相比，这种方法更加安全。孩子发烧后，家长要密切关注孩子反应，如果是低烧，建议物理降温，如果发烧达到38.5℃就要及时喂退烧药，一旦孩子出现异常情况，就要立即送医。

2.春捂

如今已经进入五月，很多地方都突破了30度大关，结果还有家长在盲目“春捂”！要知道，宝宝尚未发育成熟，捂得不对会使体温迅速上升，引发呼吸循环衰竭。

Tips：“捂热综合征”的高发期是每年11月至第二年4月，1岁以下婴儿尤其是新生儿是高发人群。“捂热综合征”是一种非常危险的疾病，如果不能及时救治，有可能造成宝宝中枢神经系统永久损伤，甚至会导致死亡！

3.擤鼻涕

这段时间，孩子过敏、感冒疾病高发，很多父母使用不正确的方式给宝宝擦拭鼻涕。许多家长喜欢同时挤压两个鼻孔擤鼻涕，但这样做不仅使鼻腔内气流压力增大，并且会增加炎症出现的概率。

给宝宝擦拭鼻涕时先堵住一侧鼻孔，然后擦拭另一侧鼻涕。在日常生活中，家长应多关注宝宝流鼻涕的情况，尤其是宝宝感冒后的症状，要学会辨别鼻窦炎与感冒，及时带他去医院就医治疗。

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