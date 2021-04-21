宝宝在出牙期，常有这些“不舒服”

宝宝长牙了！又到了一个人生新的里程碑，各位爸爸妈妈一定高兴坏了吧~先别急着开心，要知道孩子在出牙期可是会有各种“不舒服”！接下来，就给大家一一盘点，如何帮孩子缓解：

口水疹

宝宝到了萌牙期，口水会变得非常多，与面颊、下颚、颈部、胸部的皮肤长时间接触，就会让皮肤受到刺激，从而出现微肿的红色皮疹。

应对办法

口水疹是宝宝口水泛滥造成的。宝宝长牙时，会使口水分泌量增加，但宝宝还不具备吞咽、调节口腔内的口水的能力，就会出现口水泛滥的情况。所以，当宝宝流口水时，父母需要及时帮宝宝擦拭干净，不要来回摩擦，而是使用干净卫生、质地柔软、吸水性好的毛巾或者纸巾轻轻地吸干口水，保证宝宝嘴周皮肤干燥清爽。擦口水时动作一定要轻缓，以免损伤宝宝的稚嫩脆弱的肌肤。如果没有及时擦口水，可能会使宝宝的皮肤受到细菌感染。

为了避免宝宝得口水疹，一定要时刻注意宝宝是否有流口水的现象，减少口水与皮肤的接触。除此之外，给宝宝戴上围嘴能够防止口水刺激下颌和胸前皮肤。

宝宝牙龈肿痛或痒

到了萌牙期，几乎每个宝宝都会经历牙龈肿痛或痒的情况，这就是所谓的长牙疼痛期。宝宝的牙龈神经受到了出牙的刺激，会出现牙龈肿痛、痒的情况。宝宝此时会变得喜欢啃东西，从而缓解萌牙的不适感。

宝宝在萌芽期感到不适时，容易出现发脾气、暴躁不安，睡眠质量不佳等等表现。虽然这是宝宝必经的发育阶段，但是可以通过一些小妙招缓解宝宝长牙期的不适。

应对办法

父母要先把手洗干净，用一只手指头伸进宝宝嘴里按摩宝宝的牙床，动作一定要轻缓，这样可以缓解宝宝长牙的疼痛感。另外，凉的东西也能够缓解长牙的疼痛感。牙胶经过冰箱冷藏之后给宝宝咬，也能够起到缓解牙痛、痒的作用。

宝宝可以吃辅食了，可以给他吃点酸奶，从而缓解宝宝牙床的不适感。如果宝宝抗拒这些东西，就不要强行给宝宝吃了。

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