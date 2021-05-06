高龄生二胎，有些事必须提醒！

越来越多的女性选择生育二胎，想要给大宝找个伴。生育二胎说起来容易，但做起来还是要考虑很多因素的。尤其是如果你是高龄生二胎，身体各方面都需要注意，以下这些事项请好好了解：

1.孕前检查必须做

不管在什么年龄生育，女性都需要做产前检查。产前检查可以很好地了解女性是否合适生育，身体是否有异常。如果身体异常就怀孕，那么对胎儿和妈妈都不好。年龄较大的女性生育能力也逐渐下降，身体各项功能也随之减弱，因此，备孕前一定要做产前检查。

2.提前补充叶酸

叶酸能有效预防胎儿发生神经系统疾病，孕前3个月女性就应该及时补充叶酸。在服用前最好先咨询在医生，在医生指导下服用叶酸，叶酸虽好，但服用过量反而对身体没什么好处。

3.定期产检

孕期定期检查是为了了解胎儿发育情况，若发现问题也能及时解决，做到到优生优育。定期产检对高龄女性尤为重要，千万不能忽视。

4.保持心情愉快

有些妈妈在怀一胎时就有抑郁倾向，生育二胎这种情况会更加明显。

因此，妈妈要及时调整心态，多跟身边的朋友交流，做些自己喜欢的事情，丈夫也要多体贴妻子，多沟通，帮助妈妈及时调整情绪。

5.孕期小心服用药物

不管是备孕期间还是怀孕期间，女性服用药物时需小心谨慎。怀孕期间，妈妈生病不可随意服用药物，在服用药物前要先咨询医生，服用的药物是否会影响胎儿。妈妈生病后要及时去医院就诊，让医生根据妈妈情况制定科学的治疗计划。

建议大家在备孕期间，养成好的生活作息习惯，及时补充营养，坚持运动控制体重，保持心情愉快，不要太过劳累哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)