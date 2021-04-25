怀孕后，肚脐越来越凸出！是啥原因？

到了孕中期，随着胎儿不断变大，准妈妈的肚子开始逐渐显怀。此时，有不少准妈妈发现，自己的肚脐开始向外凸了，而且随着日子的推移，还变得越来越凸出，这是怎么一回事呢？

1.正常的生理现象

准妈妈肚脐往外凸起，其实是一种正常的生理现象。胎儿越来越大，准妈妈腹腔承受的压力也随之增大，就会导致肚脐向外凸起。出现这种情况，跟准妈妈的体质和胎儿位置有关。

如果你肚脐外凸，走路时感到有轻微的疼痛，其实这是子宫扩张压迫腹腔引起的，无需过于担心，生完宝宝后就好了。

2.皮肤松弛

孕期肚脐外凸还有可能和皮肤是否松弛有关。如果准妈妈皮肤很紧致，张力较大，就不容易凸出；如果准妈妈皮肤比较松弛，肚脐就很容易向外凸起。

3.劳累过度

怀孕期间，准妈妈劳累过度也有可能导致腹部承压增大，使肚脐向外凸起。因此，怀孕期间准妈妈要注意休息，这样有利于保持母婴健康。

一般来说，孕期肚脐外凸是正常情况，准妈妈不用过于担心，但如果身体出现了其他异常情况，建议就医如实告知医生~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)