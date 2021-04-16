孩子晚上总是哭？你考虑过“生长痛”吗

孩子晚上总是哭，是怎么回事？月龄小的宝宝多半是缺乏安全感，需要大人安抚。但是大一点的宝宝也总是哭，家长就要考虑一种情况——“生长痛”！今天，我们就来说说这个问题：

你了解“生长痛”吗

婴幼儿时期（3岁以下）会出现首次生长高峰期，宝宝有可能会感到肚子疼或腿疼。特点是，宝宝白天的活动不受影响，饮食和精神状态如常。在排除生病、磕碰的情况下，宝宝处于安静状态时（比如睡觉前、吃饭前）容易出现生长痛。

这种情况是良性的生长问题，通常无需治疗，但父母一定要使用科学方法护理宝宝哦~

如何缓解宝宝“生长痛”

想要缓解宝宝“生长痛”，家长不妨试试以下几个方法：

1.适当按压腹部

有的宝宝出现生长痛的部位不是腿疼而是肚子疼，其中以肠绞痛最为常见。肠绞痛也很常见，这是因为宝宝肠功能还未发育完全，是一种生理性腹痛，父母无需太过担心。

想要减轻宝宝肠绞痛，采用压迫腹部的物理疗法较为适宜，比如让宝宝睡在睡袋里、包紧宝宝、白天睡觉时采取卧位等等。

2.分散注意力

父母可以通过做游戏、玩玩具、讲故事等方法吸引宝宝注意力，让孩子忘却这种疼痛。

孩子生长痛时，家长应该要更加温柔体贴。对于宝宝而言，父母的鼓励和精神支持是最好的镇痛良方，甚至比药物更管用哦~

3.不要做剧烈运动

两三岁这个年龄段的宝宝活泼好动，经常参加运动锻炼能够促进生长激素分泌，有助于肌肉和骨骼生长。但如果宝宝生长痛比较严重的话，最近一段时间最好让他多休息，不要做剧烈活动。

4.热敷+按摩

如果孩子告诉父母自己睡觉时腿疼，要注意了，这可能是下肢生长疼痛。

下肢生长疼痛大多出现在大腿肌肉、膝关节外侧、小腿肌肉等部位，一般是肌肉型疼痛，可以用热毛巾热敷疼痛部位，然后轻轻按摩，帮助宝宝减轻疼痛感。

5.适当补充营养

宝宝出现生长痛，家长应注意给他补充可以促进软骨组织生长的营养元素，比如核桃、骨头、牛奶、鸡蛋等都含有丰富的胶原蛋白和弹性蛋白，对宝宝的生长发育很有帮助。而维生素C可以促进胶原合成，可以再安排些柚子、柑橘、青菜、菠菜、韭菜等富含维生素C的水果和蔬菜。

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