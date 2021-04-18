宝宝耳朵进水了！别急，教你应急处理

给宝宝洗澡的时候，宝妈最担心的恐怕就是水进入宝宝的耳朵里吧！那么，该如何保护宝宝的耳朵呢？宝宝耳朵进水又该如何处理呢？今天我们就来说说这个问题：

宝宝是中耳炎高发人群

宝宝是各种类型中耳炎的高发人群。宝宝不能很好地描述自己的不适，而且父母也不易察觉，常常会导致医生的误诊和漏诊，使急性中耳炎转为变慢性中耳炎，加大治疗的难度。

日常生活中，父母要格外注意避免宝宝耳朵进水。在给宝宝洗头或洗脸时，要用手掌按住宝宝耳朵避免水进入耳洞。如果带宝宝去游泳，一定要控制游泳时间，最好不要超过一小时。

另外，父母要多注意宝宝的平时行为以及听力情况，如果宝宝出现一些怪异行为，或耳朵里留黄水、听力下降等情况，一定要及时带他去医院就医，以免加重病情。

宝宝耳朵进水的正确处理方法

父母可以在家中准备一些软棉棒。如果宝宝耳朵进水，首先要固定好宝宝的头部，让他不要乱动，然后将软棉签放在耳朵周围，轻轻旋转吸出水分。请注意，棉签棒不要插过深，以免伤害宝宝耳朵。

如果妈妈发现耳朵附近比较潮湿，可以用耳用棉签在表面微微擦拭。

tips:不要随便给娃掏耳垢

不少妈妈认为，宝宝耳朵里有耳垢会影响听力，不利于宝宝的成长。为了不使耳垢堵住宝宝耳朵，于是就想帮他掏耳朵。但是小编要提醒各位妈妈，给宝宝掏耳朵要适度，频繁掏耳朵会损害宝宝的健康。另外，给宝宝掏耳一定要谨慎，以免造成鼓膜穿孔。

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