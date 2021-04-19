孩子总生病别急着吃药，只要做对这几件事！

一到换季，孩子就生病？为何你的孩子总是体弱多病？别急着给孩子吃药打针，试试下面几个方法，能有效提高孩子免疫力！

1.找到宝宝体弱多病的原因

带宝贝去医院儿童保健科做一个检查，从而找出宝宝体弱多病的原因，然后对症下药，给宝宝最有效的治疗。

2.科学膳食健脾胃

中医讲“脾胃乃后天之本”，有“内伤脾胃，百病由生”的说法。为了让宝宝的脾胃更健康，父母要根据宝宝的月龄一种一种给他添加辅食，品种逐步增加，不要一次给宝宝喂多种辅食，否则会适得其反，影响宝宝脾胃健康。

3.宝宝食欲不振，不要强迫进食

给宝宝喂食应考虑宝宝的身体情况，如果宝宝生病食欲不好，父母应减少给宝宝喂食，不能强迫他进食。这样不仅有助于胃肠功能的恢复，还能避免宝宝厌食。身体健康的宝宝，每餐的食量也不会一成不变，宝宝有时吃的多有时吃的少，父母不必感到担心。如果宝宝确实不想吃，就不要强迫。待宝贝真正饿了，他就会主动地去吃。

4.养成良好的饮食习惯

要让宝宝养成一个良好的饮食习惯，每天按时到餐桌上就餐。父母要在一旁监督，不要让宝宝边吃边玩。进餐时，可以用一些方法鼓励宝贝主动进餐，例如与大人进行比赛，或给予宝宝表扬和鼓励。

5.及时补充营养素

如果发现宝宝体弱多病是是缺乏某种营养素导致的，家长要及时给宝宝补充所缺营养，并积极主动地配合医生治疗。

6.可以试试中医调理

宝宝病后体虚或疳积导致体质虚弱，在进行药物治疗的同时，也可以通过中药调理。

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