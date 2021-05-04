预防宝宝湿疹小妙招来啦，赶紧学起来！

宝宝皮肤娇嫩，很容易受外界环境变化的影响，进而引发湿疹。湿疹如果没有及时控制，会给宝宝日后生活带来很大影响。那么，日常生活中妈妈该如何正确护理帮助宝宝预防湿疹呢？下面这些妙招赶紧学起来：

1.喂养方面：纯母乳喂养

对于过敏体质的宝宝来说，最好的预防方法就是进行母乳喂养，这样有助于减轻湿疹。对于无法母乳喂养，而且对牛奶蛋白过敏的宝宝，可以在医生指导下使用深度水解奶粉。

宝宝6个月大时可以吃辅食，如果宝宝是过敏体质，可以晚一两个月添加。添加辅食时要由少变多，一种一种慢慢添加，以便观察宝宝的过敏情况。另外，宝宝吃的辅食要选用新鲜食材，不要让他吃含有食品添加剂或稳定剂的加工食品。

如果宝宝患上了湿疹，可以给他吃一些清淡、易消化、富含维生素和矿物质的食物，如豆制品、胡萝卜、廋肉等，以减轻过敏反应，不要吃刺激性强的酸辣食物和鱼虾等海产品。

2.衣物方面：贴身衣服要选择纯棉

衣服和皮肤直接接触，如果衣服质量不过关，很容易导致宝宝出现过敏，或者患上湿疹等皮肤疾病。父母给娃购买衣服，应选择质量过关全棉衣服，同时保证衣服的宽松柔软，并具有良好的排汗吸湿功能。

内衣穿棉质衣服为宜，而外衣要注重抗风、保暖功能。另外，宝宝衣服质地不要过硬，以免摩擦皮肤引发干痒红肿。

3.护肤方面：避免对皮肤造成刺激

宝宝洗澡要使用温水，水温过高容易洗掉皮肤上的油脂，使皮肤变得干燥，增大宝宝患湿疹的几率。另外，宝宝的洗浴用品也应谨慎选择。碱性的洗浴用品去脂性较强，应选择偏弱酸性的用品为宜。如果宝宝湿疹特别严重，就不要用洗浴用品，用清水清洗即可。

为防止过敏，需给宝宝使用一些柔和、抗敏制剂的护肤品。使用前，要测定宝宝皮肤的敏感性并了解这些护肤用品对皮肤的使用情况，减少发生过敏的风险。

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