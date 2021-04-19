宝宝一天排泄几次才正常？分月龄讲解

对于新手爸妈而言，每天必做项目就是处理宝宝的屎和尿！相信不少父母都有这样几个疑问，“宝宝每天要大小便几次才算正常？”“为何宝宝的大便和成人的不一样？”等等，今天育儿网编编就给大家分月龄讲解宝宝的屎和尿，这是一篇有味道的文章，你准备好了吗？

大便

宝宝出生后，其排出的大便呈黑绿色，黏糊糊的，这就是“胎便”了，其中含有宝宝在妈肚子里喝下的羊水成分。出生一个月左右时，粑粑会慢慢变成软滑状。随着宝宝逐渐长大，大便也慢慢变得有规律起来。

满月前，有时一天10次，次数会逐渐减少；

1-4个月，宝宝情况各异，但奶粉喂养的宝宝大便次数明显要少；

5-6个月，1天2-4次，断奶初期可能会便秘或拉稀；

7-8个月，大便颜色和硬度会根据食物发生变化，有时吃下去的食物会直接排出体外；

9-11月，习惯吃辅食后，大便会逐渐变硬，颜色从黄色变成褐色；

1-2岁，1天1-3次，排便时间开始变得有规律。气味、硬度、颜色慢慢接近成人；

2-3岁，1天1-2次。孩子便便的时候通常会有“特别的表情”。出门前或外出中，有便意可能会主动告知；

4-5岁，1天1-2次。逐渐会学会忍耐，直到到达厕所。

每个宝宝的排便情况都有所差异，但随着宝宝慢慢长大，每天的排便次数通常都会在1-2次左右。

♦ 母乳宝宝和奶粉宝宝也有区别

奶粉喂养

奶粉喂养的宝宝，大便呈绿色或黄色，月龄较小时则呈浓腻的土黄色。大便有较弱的酸臭味，形态上和母乳喂养宝宝相比，更硬一些。大便紧紧黏在纸尿裤上，黏糊糊的。

母乳喂养

大便呈南瓜色或淡黄色，有时会带一点绿。酸甜味，没有腐臭味，呈糊状或滑滑的液状。含水量较高，这也是母乳喂养的特征。

混合喂养

混合喂养的宝宝，大小便形态处于母乳喂养和奶粉喂养的中间状态。母乳占比较大时，大小便形态更接近母乳喂养型；奶粉占比较大时，大小便形态则更接近奶粉喂养型。

小便

宝宝刚出生时，一天大概排尿10-20次。随着宝宝逐渐长大，宝宝排尿次数会渐渐减少，但每次排尿量会逐渐变多。健康宝宝排出的尿液呈清黄色，并且排尿量和吃奶量呈正比关系。

满月前，1天10-20次，且每次排尿少；

1-4个月，移动身体、大声哭闹都会对小肚肚产生压力，反射性地尿尿；

5-6个月，1天10-15次。6个月大时，午睡时和晚上睡觉时排尿次数逐渐减少；

7-8个月，小便后，开始会通过哭声提醒、暗示妈妈；

9-11个月，白天睡觉次数减少，排尿次数也减少，但尿量会突然变多；

1-2岁，1天10次左右。整晚不小便的情况逐渐变多；

2-3岁，1天7-9次。外出时，也可以通过孩子表情知晓是否尿尿，也有的宝宝会主动示意自己想尿尿；

4-5岁，1天5-6次。逐渐可以憋着，直到去厕所方便。

通常而言，宝宝每次排尿后都应该给他更换纸尿裤。如果宝宝排尿量很少，父母也可以等两次后或纸尿裤涨满后给他换。新生宝宝的膀胱还没有发育成熟，所以纸尿裤换的要勤一些，有的时候一天甚至需要换10多次！

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