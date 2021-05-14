你每个月的育儿成本是多少？大部分家长表示可接受

随着时代的发展，家长的育儿成本也在不断增加。那么，如今的育儿成本是否超出了家长的预算了呢？怎样才能节省育儿成本呢？今天这份调查，将为我们揭开真相：

半数家长每个月的育儿成本在1000-2000元之间

调查数据表明，有50%的家长每个月的育儿成本在1000-2000元之间。但有两成的家长表示，他们每个月花在孩子身上的钱不到1000元。

如果妈妈母乳不足，就需要购买奶粉给宝宝补充营养满足生长发育所需。从目前奶粉售价来看，进口奶粉的价格每罐在400-500元之间，而国产奶粉的价格每罐大概200-300元。即使按国产奶粉最低价格每罐200元，宝宝平均每周吃一罐的速度计算，那么，宝宝一个月在奶粉上的花销就已经达到800元了，如果算上宝宝日常所需的纸尿裤的花费，育儿成本就已经超过1000元了。这些钱是养育宝宝的必要费用，无法节省。如果家长想要给宝宝买一些玩具、书籍或者其他早教产品，那么花费肯定更高。

七成家长认为育儿花费在可承受范围内

70%的家长认为，自己的育儿花费在可接受的范围内，跟自己预估相差不大。但也有2成的家长表示，自己的育儿支出远远超出预算。出现这种情况，主要原因有二，一是对未来的育儿支出没有现实的认识，二是需要花钱的消费种类和数量比预计的多。

不管家长的实际育儿成本是多少，但总体而言，说明家长对于育儿花费还是有一定计划和预算的。

奶粉和纸尿裤是育儿预算超支的主要原因

奶粉和纸尿裤是是宝宝日常生活中必备用品，在育儿成本中占据很大比例。随着月龄的增长，宝宝开始吃辅食，奶粉的花费会有所减少。宝宝大一些掌握了自主大小便能力后，也就不需要纸尿裤了。

省钱秘笈：保持健康少生病

有近三成的家长认为，让宝宝少生病可以省钱，还有家长认为，可以在宝宝的衣物和玩具上省钱，让宝宝玩哥哥姐姐和亲朋好友给的玩具，穿哥哥姐姐们留下的旧衣服。其实，多掌握育儿护理知识让宝宝少生病，是最佳的省钱办法。少生病不仅能让宝宝健康快乐成长，还能减少父母的经济负担和精神压力。另外，还有的家长认为，可以通过纯母乳喂养的方式省钱。只要妈妈奶水充足，这样的省钱方式也是可行的，并且坚持母乳喂养对宝宝来说成长发育更有益。

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