抱得不对也会伤害孩子的健康！你真的会抱娃吗

你知道吗？抱得不对也会影响到孩子的健康！如果你抱孩子的姿势有问题，那么将直接影响到孩子的视力健康，今天育儿网小编就给大家好好说说这个问题，让我们继续往下看：

抱姿不正确会导致宝宝斜视！

孩子整个婴儿期几乎是在父母的怀抱里度过的，而父母抱姿是否正确，将会直接影响到宝宝的健康。

0-3个月的宝宝，由于颈部还无法支撑头部重量，为了保护他的颈部和脊椎，此时还不能竖抱。有的父母抱宝宝时，习惯将宝宝的头部偏向一侧，久而久之，宝宝就会养成头偏向一侧的坏习惯，导致孩子歪头、斜视。其实，只要父母经常变换抱姿，就可以缓解甚至纠正宝宝歪头现象。

怎么抱宝宝？这几种正确抱姿快来学

上文中提到，宝宝0-3个月都不能竖抱。但家长可以经常鼓励宝宝练习抬头，使颈部肌肉得到锻炼，从而增强颈部的支撑力量。

需要注意，及时宝宝身体条件能够满足竖抱要求时，父母也不要长时间竖抱，仍然要注意保护好他的头部和颈部。父母在抱宝宝时，最好用一只手托住他的头背部，这样可以更好地保护好宝宝。

以下三种抱法非常适合宝宝，赶紧来学习一下：

1.面对面式

很多妈妈喜欢面对面抱着宝宝，这样不但可以和宝宝交流互动，还可以让宝宝在身前轻轻摇摆，孩子也会更开心、更放松。

先用一只手托住宝宝的头部和颈部，另一只手托住他的臀部。如果想哄宝宝，可以轻轻摇晃他。

2.飞机抱

顾名思义，飞机抱，就是指抱着宝宝的时候，孩子的姿势像飞机一般。这种抱法需要一定的手臂力量，所以这时候就需要爸爸登场了。

先给宝宝翻身，使其趴在爸爸手臂上。接着，用手掌托住宝宝的脑袋和颈部，使宝宝的两条腿自然地卡在爸爸手臂两侧。这样的抱姿，就是飞机抱啦~

3.摇篮抱

专家指出，未满月的宝宝不能竖抱，应采用横抱（摇篮抱）。摇篮抱简单易学，非常合适新手爸妈。先用一只手托住宝宝脖子，另一只手托住宝宝小屁屁，就可以将他抱起来。

这里要提醒各位父母，将宝宝抱起后要记得调整下姿势，让宝宝的脑袋和脖子都枕在自己臂弯里，这样就可以了。

宝宝“歪脖子”了，该怎么办

宝宝“歪脖子”有多种原因，比如睡姿不当、父母经常抱娃看电视、单侧光线很强烈等。宝宝出现“歪脖子”现象，父母要及时找到原因并加以纠正。

另外，给宝宝做肌肉按摩也可以改善。让宝宝平躺在床上，用一只手拖着他的脑袋，另一只手找到肌肉发生痉挛的部位轻柔按压。长期坚持按摩，就能有效缓解。

提醒大家，如果宝宝歪头情况严重，建议带他去医院，接受详细检查。

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