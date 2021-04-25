宝宝盐更健康？专家：别花冤枉钱！

最近，市场上出现了叫“宝宝盐”的作料，据说是专门给宝宝研发的，非常健康，受到众多家长的追捧。那么，“宝宝盐”真的健康吗？真的适合小孩子吗？

今天，育儿网编编就请来专家来给我们好好说说：

宝宝盐更好？听听专家怎么说

和其他加了“宝宝”的食品一样，食盐加了“宝宝”两字，价格立马就涨了很多，但实际上这种盐跟普通盐，没什么区别，没必要花多花这冤枉钱！

食盐的种类有很多，常见的有：原盐、湖盐、岩盐、竹盐、玫瑰盐、无碘盐、碘盐、低钠碘盐等。

“宝宝盐”声称矿物质含量更高，对孩子身体好，但其实，人体所需的矿物质从日常饮食中中就能摄取充足，能从食盐中摄取的矿物质很有限，根本没必要指望“宝宝盐”，如果要吃盐，普通食盐就可以了。

宝宝吃多少盐合适？

那么，宝宝吃多少盐合适呢？宝宝不同年龄段对盐的摄入量是有不同要求的。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》，6个月到6岁宝宝盐的摄入量有比较明确的参考值：

6-12个月宝宝：0.9克/天

对于6-12个月的宝宝而言，每天需补充350毫克的钠（相当于0.9克食盐）。奶类和辅食中含有人体必需的钠，因此，这个阶段的宝宝通常通过日常饮食就可以摄入充足的钠，满足生长发育所需。

1-3岁宝宝：1.8克/天

1-3岁宝宝每天需摄取700毫克的钠（相当于1.8克食盐），是6-12个月宝宝的两倍。但一般情况下，宝宝也可以从日常饮食中获取，比如主食、奶类、绿叶蔬菜、水果、肉类等等。所以，有研究表明，宝宝3岁前不建议添加钠盐，这样可以让他更好地品尝食物的天然味道，同时降低将来患心脑血管疾病和高血压的风险。

4-6岁宝宝：2.3克/天

4-6岁宝宝每天的钠元素的摄入量是900毫克（相当于2.3克盐），除了食物中含有的钠，需要通过盐来获取的钠并不多，只需1-2克即可。6岁以上孩子每天的吃盐量应控制在3-5克之间。

如何科学控制宝宝食盐量

控制宝宝吃盐量，大家要做到以下几点：

1.巧用食物的天然味道

虾皮比较鲜，大家可以将它压碎后放入宝宝的汤、蛋羹里或粥里，代替食盐，这样既增添了口味，又避免了过量摄入食盐，营养又健康。

2.不要用成人口味当标准

宝宝的食物要单独烹饪，不要让他过早地和大人一起进餐。与成人相比，宝宝对食盐的敏感度较高，不要用大人的口味衡量食物的咸淡，以免导致宝宝摄入过多食盐。

3.要让宝宝少接触隐形盐

上文提到的含有“隐形盐”的食物一定要让宝宝避开。要特别注意的是，薯片等膨化食品主要是靠味精、食盐调味来吸引宝宝，多吃不但不利于身体健康，还会让他养成高盐的饮食习惯。

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