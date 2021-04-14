春日踏青必备｜人见人爱的香脆果仁桃酥

春暖花开，正是踏青的好时节，趁着天气好，出门走走更舒服。更何况，春天也正是利于小朋友们长个子的季节，多带小朋友进行户外运动，更有助于小朋友窜个子哦～

带娃出门，妈妈们都少不了准备几样小点心，以备不时之需，饿的时候拿出来垫垫肚子，可以及时补充体力，精力充足，才能玩得更尽兴嘛。在所有的西点中，桃酥算是最简单的点心之一了，不需要打发、不需要冷藏，只需要将干湿材料混合，拌一拌、捏一捏、按一按、烤一烤就可以完成了，是一款当之无愧的零失败小点心，即使是烘焙新手也完全可以胜任。

桃酥不怕放，放凉后会更脆，很适合携带出门，大家不妨试试，别错过了踏青的好时光。

材料：

主料：青稞苦荞小麦粉225g，玉米油100g，绵白糖80g，盐1g，中等鸡蛋1个，小苏打2g。

配料：核桃仁和瓜子仁30g。

装饰：蛋液少许，南瓜籽少许。

做法：

1.绵白糖倒入玉米油；

2.再加少许盐；

3.用打蛋器搅拌至糖融化，倒入蛋液；

4.用打蛋器搅打均匀；

5.小苏打倒入青稞苦荞小麦粉中拌匀；

6.一起筛入蛋液中，稍稍搅拌；

7.倒入核桃仁和瓜子仁；

8.用橡皮刮刀拌和成面团；

9.分成20g一个的小面团，捏圆再按扁；

10.表面刷一层蛋液；

11.嵌入南瓜籽；

12.烤箱180度预热后，放入桃酥，烤约20分钟。

心得分享：

1.果仁可以替换其他种类；

2.烤温和烘烤时间做参考，根据自己的烤箱调整，观察上色为主。

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