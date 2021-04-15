长牙期间，宝贝最容易出现的几个问题

在宝宝成长过程中，长牙是特别重要的一件事。所以在宝宝长牙期间，一定要密切注意孩子的各种不适，特别是以下几种情况。

1.牙龈肿痛

宝宝刚萌出乳牙时，不可避免地会经历牙龈肿痛。此时观察宝宝口腔，可以隐约看到轻微充血红肿以及牙龈局部发白，用手去摸会有硬物感。之所以牙龈会肿痛，是因为牙床发炎。此时是宝宝最不舒服的阶段，他会哭闹不安，难以安抚。

为了减轻宝宝的不适，父母可以冷敷宝宝的牙床。用湿纱布蘸冷水后轻轻擦拭牙床使牙床得到按摩，加速消肿。同时，父母也可以用纱布蘸盐水来给宝宝消炎。

2.发烧

乳牙萌出前几天，宝宝可能会出现一些异常的表现。不同宝宝的表现会有不同，有的宝宝会哭闹，有的宝宝口水比平时多，有的宝宝喜欢咬手指等等，甚至有的宝宝会出现低烧的情况。出现这些情况的原因，是牙齿在钻出牙龈的时候会使口腔中出现擦伤，从而引发各种异常表现。此时父母一定要注意对宝宝口腔的清洁，如果清洁不及时，可能会增大宝宝发烧的几率。宝宝出牙时，体温小幅上升是正常情况。如果宝宝一直低烧不退，那么父母就要注意了，应立即带宝宝去医院就诊。

3.流口水

宝宝出生后，中枢神经系统以及唾液腺还未发育完全，经常会出现流口水的情况。宝宝开始长牙时，唾液分泌会慢慢增加。宝宝的口腔要比成年人短小，唾液分泌后没有及时吞咽就会从口角流出。此时父母要及时为宝宝擦干口水，注意要用柔软的手巾擦拭，以免造成宝宝皮肤损伤。

4.腹泻

孩子长牙期间，正是他接受辅食的时候，而宝宝的免疫系统并未完全发育成熟，导致他很容易因为饮食变化引起腹泻。

这个时候父母要格外注意两件事：一是消毒，尤其是给宝宝使用的餐具，防止细菌从口腔进入体内；二是要少量多次的给宝宝添加辅食，准备一些易消化的食物给宝宝吃。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)