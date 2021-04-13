夫妻吵架，女儿因支持父亲被妈妈勒死

据印度新闻时事网报道，4月6日，印度卡纳塔克邦首府班加罗尔市纳加巴维地区发生一起耸人听闻的案件。当天下午，一名女子因看电视和丈夫发生争吵，3岁女儿因支持爸爸让该女子心生怨恨。到了晚上，这名女子竟然亲手勒死了自己的女儿。

（涉嫌杀害女儿的母亲）

夫妻俩吵架女儿支持爸爸，妈妈竟将其勒死

据了解，谋杀女儿的女子名叫苏达，现年26岁，是一名保洁员。4月6日晚上，她在一处废弃的建筑内勒死了自己3岁的亲生女儿。次日早上有路人发现女童的尸体，案件得以曝光。目前，警方已经将犯罪嫌疑人苏达逮捕归案。

据警方透露，苏达的丈夫名叫埃拉纳，是一名农民工，夫妻俩育有一个3岁女儿。埃拉纳每天早晨6点出门上班，晚上8点下班回家，中途会回家吃中饭。

4月6日下午2点，埃拉纳回家吃午饭，当时3女儿正在看电视。埃拉纳到家后用遥控器将电视调到新闻频道，但苏达不同意。苏达表示，埃拉纳在家就只能看新闻，她宁肯丈夫别回家。

女儿听到妈妈的抱怨后选择支持爸爸，让妈妈安静一些，不要打扰爸爸看电视。听到女儿的话，苏达非常生气。当天晚上，苏达将女儿带至一栋废弃的建筑物内并勒死了她。

（被害女童）

女子交代犯罪事实，生气女儿更喜欢爸爸

随后，苏达对丈夫谎称，自己带女儿出门买东西，结账时发现女儿不见了，夫妻两还报了警。

后来，路人找到女童尸体并报警，警方找来夫妻两前去辨认尸体。现场认尸过程中，警方发现苏达所说与事实不符，便对她产生了怀疑。经过审讯，苏达交代了自己的犯罪事实。

她供称，因为女儿更喜欢爸爸，所以她怀恨在心。苏达还表示，她每天都会带着女儿一起去上班，结果女儿每天回家后都把自己的一举一动汇报给丈夫，让她烦恼不已。

目前，警方正在对这起案件展开调查。

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