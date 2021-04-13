宝宝到这个时候最容易生病，如何提高抵抗力

宝宝什么时候最容易生病？

相信很多妈妈都会说6个月后。确实，宝宝出生时，自己免疫系统还没有发育完成，但宝宝会从母体中获得抗体，一次帮助他抵御外界病菌感染。但随着月龄的增长，这些抗体会慢慢消耗，直至6个月左右就会消失。所以，宝宝6个月前帮他建立起自身免疫力非常重要，快来看看该如何帮他提高抵抗力：

1.保持作息规律

出生后三个月，宝宝每天的生活就是吃了睡睡了吃，一天大概要睡20个小时，也就没有所谓的作息规律这一说。但到了3个月左右时，宝宝逐渐形成生物钟，此时父母帮助宝宝保持作息规律，保证睡眠充足。白天父母要多陪宝宝玩耍，合理减少睡眠时间，让他晚上睡得更香，更容易睡整觉。

2.坚持母乳喂养

不管多贵的奶粉，都在模仿母乳，是无法与母乳相媲美的。因此，母乳是宝宝最佳口粮，不但营养价值高，而且更适合宝宝娇嫩的肠胃，也不容易出现肠胃胀气、便秘等问题。而宝宝消化正常，自然也就不容易患肠胃疾病。

更关键的是，母乳中独有的免疫因子能提高宝宝身体抵抗力，对宝宝建立自己的免疫系统很有帮助。

世卫组织指出，母乳喂养应坚持6个月以上，最晚可以喂到宝宝两岁。因此，如果妈妈身体情况允许，母乳喂养坚持越久越好。

3.按时接种疫苗

宝宝出生后就要开始接种疫苗了，比如卡介苗、百白破疫苗、乙肝疫苗等。

有的父母对疫苗有排斥心理，认为宝宝接不接疫苗都一样。但要知道，对于疾病而言，预防肯定比治疗更重要。接种疫苗后，宝宝体内会生成相应抗体，抵御病毒。因此，按时带宝宝接种疫苗非常重要。

提醒大家，那些自费的疫苗也要根据宝宝的实际情况选择要不要接种，毕竟这对宝宝的健康有好处。

4.经常去户外活动

宝宝的免疫力高低，除了和睡眠及饮食有关外，还和生长环境密切相关。有的妈妈担心宝宝会生病，就恨不得让他生活在“无菌”的环境中，不仅把家里打扫得干干净净，还要彻底消毒。

其实，生活环境过于干净，宝宝的免疫系统无法受到刺激，就难以得到提升。宝宝总是待在过于干净的环境中，在外面稍微受点刺激就会让身体产生强烈反应，比如吸入灰尘就会引发过敏等。

因此想要提升宝宝免疫力，妈妈就不能让他过得“太干净”，要多带他到户外接触大自然，经常运动锻炼身体，这样才能愈发强壮。

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