想要平安生产，这几个动作准妈咪做不得！

在生活中，我们不难发现，很多孕妇喜欢跷二郎腿，其实像“跷二郎腿”这种动作并不适合准妈妈。想要平安生产，下面这些动作准妈妈都要避免哦，我们一起来看看：

这些动作，都不适合孕妈妈！

为了胎宝宝健康成长，以下这些动作准妈妈少做为好：

1.跷二郎腿

很多人都喜欢跷二郎腿，其实跷二郎腿这个动作并不好。准妈妈经常跷二郎腿，不但会影响腿型，还会压迫到胎宝宝。而且跷二郎腿会影响血液循环速度，导致腰疼更严重。

另外，准妈妈总是跷二郎腿，很容易导致脊柱偏移，甚至会引起胎儿宫内缺氧。所以，准妈妈如果有这个习惯，一定要及时纠正过来。

2.一直躺着

怀孕后，很多女性朋友都想“躺着”度过整个孕期，认为这是最保险最安全的姿势，但其实除非你在孕期遇到特殊情况，否则并不推荐一直躺着。要知道，一直躺着反而会影响分娩。

准妈妈一直躺，胎儿的脑袋就会冲着妈妈的脊柱部位，影响顺产。时间久了，孩子也不能顺利入盆，自然也就不好生了。

3.久坐

既然不能躺，那“久坐”行不行呢？坐的时间太长也是不行的，整天坐着不动，会导致血液循环不畅、下肢肿胀，不利于准妈妈自身健康和胎宝宝健康发育。

因此，只要坐的时间长了，准妈妈都要站起来活动一会，放松一下。

4.下蹲

对于孕妇来说，突然起身或下蹲都会给身体带来负担，容易让准妈妈感到腰部不适，造成腰部损伤，还会压迫到宝宝，情况严重时甚至会妨碍到宝宝的正常发育。

5.弯腰

这里要提醒各位准妈妈，怀孕后最好不要弯腰，尤其是到了孕晚期，更要避免。

弯腰会使腰部承受很大的压力，如果弯腰动作过猛，还会造成肌肉损伤。万一不小心压到肚子，就容易伤害到孩子。

6.开车

为了方便出行，有的女性怀孕后仍然会自己开车。但是怀孕后人的情绪会变得敏感，再加上外界环境嘈杂，开车需要手脚并用，准妈妈行动又不太方便，就容易出现意外。

再加上怀孕期间，准妈妈容易疲倦，注意力容易分散，驾车安全风险还是比较大的，还是不要开车为好。

7.踮脚

肚子大了以后，就不建议准妈妈踮脚了，本身垫脚容易摔倒，再加上肚子大了以后重心不稳，就更容易出现意外，因此这个动作还是不要做得好，需要拿什么，建议喊老公或者其他家人朋友来帮忙。

这些动作，非常适合准妈妈！



想胎宝宝顺利出生，准妈妈在孕期不妨多做做以下的动作：

1.走路

孕期适量运动不仅可以让准妈妈更健康，而且可以促进胎宝宝正常发育。而散步就是一种轻缓运动，不管是孕早期的准妈妈，还是孕晚期的准妈妈都可以进行。

准妈妈散步时要放慢速度，在散步的同时让自己和宝宝都感受到新鲜的空气，这样也有助于身体排毒，让宝宝发育得更好。

2.爬楼梯

爬楼梯不仅可以使腿部肌肉得到锻炼，促进血液循环，还可以增强骨盆韧带效果，让胎儿更容易入盆。

不过，大家也要注意避免发生摔倒的意外，因此准妈妈在爬楼梯时，身边一定要有家人陪伴，并且爬楼梯时要注意控制好呼吸和速度，不宜做剧烈活动。

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