高龄女性备孕，这几个误区要避开！

因为工作或是其他原因，很多女性想要生娃时已经过了最佳生育年龄。为了孕育宝宝，高龄女性承受了不少压力与辛苦，甚至还会进入某些误区。高龄女性想要备孕成功，在平时一定要避开以下几个误区：

1.身体健康无需做孕前检查

很多高龄备孕女性认为，只要身体健康，从未生过病，就可以不做孕前检查。其实，这种想法是错误的。有的女性看起来很健康，但有可能携带某些致病菌，尤其是35岁以上的女性。

女性在备孕前需做一次全面的检查，了解自己有无遗传病史或是影响生育的疾病。备孕前，要听从医生意见，将身体调整到最佳状态，做到优生优育，以免浪费时间。

2.只在排卵期同房

为了增加怀孕机率，高龄女性都会选择在排卵期同房，平时不同房。事实上，这样做容易造成心理紧张导致受孕困难，同房后的2-3天男性精子质量会更好。备孕期同房过于频繁，会造成不佳精子与卵子结合影响宝宝健康。备孕期间，保持每周同房两次的频率。

3.只要保养好，孕育没问题

很多高龄女性认为自己保养的很好，不管什么时候怀孕都可以。这种想法是错误的。女性最佳生育年龄不会因为保养的好而有所改变，建议女性朋友还是越早备孕越好。

4.高龄女性难以怀孕

35岁（以上）的女性认为自己年龄很大，很难怀孕。其实这种想法是完全错的。35岁（以上）的女性只要身体健康，孕前检查也没有问题，成功受孕得几率依然比较大。有的女性身体条件不是很好，但只要积极调理，做好备孕准备，也是能怀孕成功的。

5.分娩方式一定要选择剖腹产

随着年龄的增加，身体各方面机能都出现了下降，导致分娩变得困难，安全顺产的机率大幅降低。因为这样，很多女性认为自己只能选择剖腹产。其实，分娩方式主要要看孕妇与胎宝宝的自身情况，高龄女性也是可以选择顺产的。备孕期间，女性要调整好心态，树立信心，定期去医院产检，做好孕期保健工作，积极预防妊娠并发症。

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