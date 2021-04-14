产后42天都要查些啥？看完这篇你就明白了

生完宝宝出院前，医生都会叮嘱妈妈，产后42-56天要来医院复查，那么这产后42天都要查些啥呢？赶紧来了解相关知识。

为啥复查时间选在产后42天？

之所以选这个时间，主要是根据妈妈身体恢复情况，通常这个时间点，女性身体各组织都得到了一定的恢复。

妈妈一定要做产后检查吗？

妈妈生完孩子后，身体各项机能都有所下降。医生让妈妈做这个检查，除了要了解妈妈的身体恢复情况，同时也是为了及时发现问题尽快解决。

产后检查的主要项目有哪些？

1.检查腹部伤口

顺妈妈妈不需要做这个检查，但剖腹妈妈妈需要做这项检查，以了解腹部伤口愈合情况。

2.全身检查

这是基础检查，比如身高、体重、尿常规。了解身体各项指标是否正常。

3.全面妇科检查

医生会让妈妈做全面的妇科检查，比如检查阴道，看看是否还有恶露排出；检查宫颈阴道，查看伤口愈合情况。医生还会通过按压宫底，来了解子宫恢复状况。

4.检查盆底功能恢复情况

生完孩子后，妈妈很容易出现漏尿、子宫脱垂、阴道松弛等情况。医生通过盆底功能检查来了解盆底功能是否下降。如果有，可以及早干预，以免发生漏尿或子宫脱垂。

tips：要给满月宝宝做哪些检查？

1.一般询问检查

医生会问问妈妈宝宝日常饮食是否正常，睡眠时间是否充足，是否定期给宝宝接种疫苗，了解妈妈喂养方法是否正确，如若不正确，及时指导妈妈进行改正。

2.了解宝宝生长发育情况

医生会检查宝宝身高体重，判断营养是否正常，喂养方法是否正确，有无隐性疾病。同时还会进行皮肤、心肺听诊，腹部触诊，排除器官性疾病。

3.进行神经系统项目检查

检查宝宝听力能力、运动能力以及神经反射能力，判断神经运动发育是否正常。若有异常，及早治疗，确保宝宝正常成长。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)