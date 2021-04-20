宝宝辅食的重雷区，数数你踩了几个

自从宝宝能吃辅食后，爸爸妈妈都恨不得把全天下最好吃的都给宝宝尝尝，这就很容易进入到一些雷区，今天我们就来盘点下关于辅食添加的几个雷区，来看看你都踩了几个：

误区一：自制米粉更好

要知道，专业的婴儿米粉在生产过程中添加了宝宝身体发育所需的各种营养元素，但自制米粉只有大米本身的营养，成分十分单一。

为了更好地保存，专业的婴儿米粉在生产过程中经过了杀菌处理，更加干净卫生。而自制米粉在制作和保存时都很容易滋生细菌，营养和卫生情况不如专业的婴幼儿米粉。

误区二：过早给宝宝喝米汤或蔬菜汁

父母要明白，添加辅食是为了让宝宝摄取更多更全面的营养，以满足身体发育所需，而不是为了把他的肚子填饱。

很多妈妈早早给宝宝喝米汤或蔬菜汁，其实，这些汁水的营养密度很低，给宝宝喝只会占据胃容量，没法给身体提供有用的营养。

宝宝月龄小，胃容量不大，需要吃高密度的食物摄取足够的营养，以满足身体发育所需，这类没有营养的食物只会加重肠胃道的消化负担。

所以，不要急着给宝宝加辅食，也不要给宝宝吃这些没营养的辅食。

误区三：母乳不足提前给娃吃米粉

有的妈妈母乳不足，追奶也没成功，便提前给娃吃米粉。事实上，这种做法是错误的。

母乳不足，就应该及时给宝宝进行混合喂养，保证每天充足的奶量，而不是提前添加辅食。不满周岁的宝宝，日常饮食以喝奶为主，吃辅食为辅，颠倒主次，反而会导致宝宝发育迟缓。

通常而言，6-7个月宝宝每天应喝奶700-800毫升，8-12个月宝宝每天至少喝600-800毫升。即使宝宝非常喜欢吃辅食，喝奶量也不应小于最低值。

误区四：总觉得宝宝吃不够

宝宝的胃口有大有小，有人吃得多有人吃得少。父母不要因为宝宝吃的比其他宝宝少，就担心会饿着他，影响发育。

父母带娃做体检时可以向医生了解宝宝的发育情况，也可以自己观察宝宝的身高体重变化情况画出生长曲线。只宝宝发育正常，吃奶量在正常范围内，就没有问题。

误区五：将蛋黄作为第一顿辅食

妈妈群里经常看到有宝妈说，宝宝第一顿辅食吃的是蛋黄。

要知道，以前人是买不到营养丰富的婴儿米粉，只能选择蛋黄作为宝宝的第一顿辅食。

但现在市面上有各种各样的高铁高钙等营养价值高的宝宝米粉，和蛋黄相比不仅更好消化和吸收，营养也更全面。因此，现在专家都提倡将高铁米粉作为第一顿辅食，而不是蛋黄！

TIPS：

父母给娃添加辅食时，不能只关注他吃的好不好，还要注意观察他的身体情况和大便情况，以了解他的肠胃是否可以消化辅食。

肠胃道接受得好，消化吸收没有问题，宝宝的身体才能健康发育。以前那些不科学的喂养方法，妈妈一定要及时摒弃！

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