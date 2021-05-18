孩子吃饭时有这些行为，小心被人吐槽没教养

生活中，有些家长不是很重视培养孩子的餐桌礼仪，认为“孩子还小，没必要培养餐桌礼仪。等他长大了，自然就会守规矩！”事实上，孩子在饭桌上的一些表现暗藏着性格和品质，不懂餐桌礼仪会让人觉得没教养，对孩子以及家长的评价降低。大家一定要尽早教会孩子餐桌礼仪，下面快来了解正确姿势。

孩子哪些用餐行为会遭人嫌弃？

如果孩子在餐桌上有这些行为，父母一定要让他及时改正：

1.吃相很难看

有的孩子吃饭很随便，小动作非常多。比如，喜欢吧唧嘴、敲打碗碟、边嚼东西边吃饭等。这都是一些细节问题，但如果孩子表现的不够规矩，会让人心生反感。

2.特别护食

饭桌也算是个公共场合，有的孩子吃饭时却只顾自己，看到喜欢吃的食物就赶紧划拉到自己碗中，甚至整盘端前。这种护食行为在一些家长看来可能是“有心眼”，但在外人眼中可就不是这么一回事了。如果孩子吃饭时表现得特别护食，不但会给他人带来不愉快的就餐体验，还会让人觉得他很自私，没有家教。

3.不尊敬长辈

在我们中国的礼仪中，有长辈在场要懂得尊敬长辈，用餐也是如此。比如说，长辈先动筷，晚辈才能动筷子。就餐时讲究长幼有序，可以体现出孩子良好的教养和品质。如果用餐时孩子完全不顾同桌的长辈，只是自己吃好喝好，也会让人心生不快。

如何培养孩子的餐桌礼仪？

方法其实不难，关键是家长要多一点耐心哦~

1.做好孩子的榜样

日常生活中，任何一个细节都可以作为你教育孩子的契机。在用餐时，大家要做好孩子的榜样，帮助孩子更容易学会用餐礼仪。有了正确的示范，孩子对餐桌礼仪的认识更加全面更加清晰，掌握起来更轻松。

2.多带孩子了解用餐礼仪知识

大家不妨通过绘本、角色扮演等方式，带孩子一起多了解一下相关的礼仪知识。有了足够的知识储备，孩子言行会更得体哦~

3.督促孩子养成良好的用餐习惯

自家人用餐时，有些家长可能并不是在意餐桌礼仪。建议从小就让孩子认识到用餐规矩，在家也要多注意，这样会使孩子更容易养成良好的用餐习惯，比长大后纠正坏习惯更有效。

不过提醒大家，最好别在饭桌上直接批评孩子，特别是有外人在场时。你可以在饭后和孩子讲清道理，并耐心教他正确做法。

可以说，孩子餐桌上的表现可以体现他的家教如何。特别是在公共场合，懂得用餐礼仪更受他人的尊重、喜爱。大家可不要觉得教孩子餐桌礼仪不重要，好的习惯要让孩子从小养成哦~

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