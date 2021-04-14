孩子有大黑牙别怪“糖”！跟父母这些坏习惯有关

孩子有了大黑牙，怎么办？相信很多家长都认为是孩子吃糖太多造成的。但有医生朋友告诉我，孩子长黑牙和吃糖没有关系，多是跟父母的坏习惯有关。那么都有哪些坏习惯呢？下面育姐就给大家总结一下，快来自测：

孩子满口黑牙，和父母这些行为有关

1.长期喝夜奶

有的宝妈一直舍不得给孩子断夜奶，孩子两三岁了还在喝，常常喝着喝着就睡着了。

孩子经常喝夜奶，嘴巴里就会有奶液残留，让细菌得以大量滋生，时间久了就很容易发生龋齿。

2.经常喝饮料

为了哄孩子高兴，大人们都会给孩子买各种好吃的好喝的，有的孩子便会将饮料当水来喝，这些碳酸饮料自然会伤害到孩子的牙齿。

有的父母也知道，孩子经常喝碳酸饮料不好，便给他喝乳酸饮料。事实上，除了牛奶和水，其他饮料都会影响孩子的健康，这种酸酸甜甜的乳酸饮料，其中含有酸性物质，一样会腐蚀牙齿，形成蛀牙。

3.冷热交替

有的人饮食习惯非常不好，经常吃一口热的，又马上喝一口冷饮来降温，孩子也就会跟着学。

一口热的一口冷的这么吃，不但容易引发肠胃道疾病，还会刺激到牙齿，容易使牙齿酸痛，引发龋齿。

龋齿对孩子的影响可不小，不容小觑！

可千万不要忽视龋齿对孩子的影响，可以说影响到孩子的方方面面：

1.拉低颜值

只要开口吃东西、说话，就会露出牙齿。一口整齐洁白的牙齿能为孩子的颜值加分，而一口烂牙则会拉低孩子的颜值。

2.遭到嘲笑

孩子满口黑牙，其他小朋友看到后往往会嘲笑一番，甚至还会给你的孩子取外号，孩子会因此自卑，心灵也会受到伤害。

3.痛感剧烈影响生活

牙疼不是病，疼起来要人命，只要发作起来，实在是太难受了，特别是到了晚上，真是疼得无法入睡，尤其是对于忍痛力不如大人的孩子来说，真的是太难了！

预防孩子蛀牙，父母要怎么做？

父母一定要做好以下几点，才能保护好孩子的牙齿：

1.饭后漱口

人们每天需要吃很多东西，口腔中经常有残留着各种食物残渣。

家长要让孩子养成吃完东西漱口的好习惯，如果条件允许，刷牙是最佳选择，这样能刷出大部分食物残渣，降低对牙齿的损伤。

2.养成刷牙的好习惯

8岁前，父母不要让孩子单独刷牙。3岁前，孩子刷牙后父母要帮他再刷一遍，3岁后，父母要站在一旁监督他刷牙，不要把刷牙直接甩给孩子独立完成，因为他们根本刷不干净。

3.定期去看牙医

中国家长好像还没有将看牙医作为一个既定程序，但看牙医不仅能对宝宝的牙齿、口腔情况作出及时的诊断和反馈，还能避免牙病扩大，等到孩子疼得受不了再去，不仅治疗起来麻烦，花的钱也更多了！

育姐建议，第一颗牙萌出后，家长就应该带宝宝去医院做第一次牙齿保健检查。这项检查既能够专业评估宝宝的牙齿状况，还能让宝宝熟悉牙科环境，以后看见牙医就没那么怕怕啦。以后每3个月就带孩子做一次牙齿保健检查，5岁之前，最少也要每年做一次。

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