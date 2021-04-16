母乳喂养常见的两大难题，帮你破解

众所周知，母乳营养全面，是宝宝的最佳口粮。但是在母乳喂养这条路上，妈妈们也面临着不少困难，今天就给大家盘点常见的两大喂养难题，教你破解：

乳汁不足

相信这是很多宝妈烦恼的问题，奶水不多将直接关系到孩子是否能吃饱。要知道，母乳分泌量会受到宝妈精神状态、睡眠质量的影响。如果宝妈精神状态不佳、睡眠质量不好，就会导致母乳分泌不足。那么该如何提高奶水产量呢？试试以下的方法：

应对方法：

(1)分娩后让宝宝早接触、早吸吮、早开奶。宝宝出生后半小时内就应及时给宝宝吮吸母乳。宝宝的吮吸能够刺激宝妈乳房，从而促进乳腺分泌，产出更多的奶水。

(2)母子同室，频繁哺乳。同室相处有利于宝妈频繁喂奶，宝宝吮吸得越频繁，宝妈的乳汁就会分泌得越多。

(3)给乳房进行按摩有助于促进乳汁分泌。另外，按摩能缓解宝妈因乳房起硬结块的疼痛。

(4)妈妈的心情和精神状态与乳汁分泌息息相关，宝妈在哺乳期应保持愉快的心情，这样有利于促进乳汁的分泌。

乳头短小

有些宝妈的乳头过短、过小，不利于宝宝衔住乳头，导致宝宝吃奶困难。宝宝吃奶时，总是吮吸不到乳头，或者吮吸费劲就容易哭闹，也会影响宝妈的心情，甚至放弃母乳喂养宝宝。

应对方法：

(1)喂奶的时候夹住乳头：乳头短小宝宝吮吸起来很困难，妈妈在喂奶时可以用食指和中指轻轻地夹住乳晕上方，尽量突出乳头，以便宝宝衔住乳头。喂奶时，要避免乳房挤压宝宝的鼻孔。

(2)每天进行乳头拉伸：每天用拇指、食指、中指三个手指一起捏着乳头，将乳头往外拉，每次维持一秒，这样的动作进行30次左右。长期坚持有助于改善乳头短小的问题。

(3)借助吸奶器吸引乳头，每天使用吸奶器30秒，持续5-10次即可。每天早晚两遍。

希望以上的方法能够帮助到各位妈妈，让宝宝健康快乐地成长。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)