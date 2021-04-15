家有小宝，请尽早安排这五项早期训练！

随着宝宝月龄的增长，宝宝身体器官逐渐发育完善。宝宝模仿能力很强，但也需要家长的教育和引导。下面这五项早期训练，建议各位家长尽早给孩子安排：

1.听觉

宝宝的听觉发育十分重要。宝宝对亲密的人的声音十分敏感，这个人一般是母亲。妈妈可以通过一些听觉良性刺激提高宝宝的能力。

(1)听音乐

锻炼宝宝听力，一定要选择柔和、轻缓的音乐，并注意观察宝宝的表情与反应，找到宝宝喜欢的音乐。不要给宝宝播放过于嘈杂的音乐、以免宝宝听力的发育。

(2)父母唱歌给孩子听

父母给宝宝唱歌，不仅能够起到锻炼宝宝听力的作用，还是很好的与宝宝进行互动交流的方式。

2.视觉

(1)给宝宝准备不同的彩图，每天让宝宝看一看。家长还可以加上自己声情并茂的介绍。

(2)多抱孩子看动的东西，带宝宝外出时，要引导宝宝看一些动态的物体，比如汽车、移动的红球等。

(3)天气晴朗时多带宝宝外出散步，让宝宝感受大自然的美好，呼吸新鲜空气，多看看绿色的植物和美丽的花朵。

3.抬头训练

(1)在洗澡前或换尿布时，给宝宝进行抚触或者全身按摩。

(2)让宝宝俯卧在床上，将他的手臂弯曲地放在胸前，在宝宝的面前拿玩具逗引宝宝，锻炼宝宝抬头、抬肩的能力，这能够起到训练宝宝肢体协调的作用。

4.爬行训练

当宝宝开始想要爬行时，父母要为宝宝营造一个安全干净的爬行环境，锻炼他的爬行能力，这是宝宝学会走路的必修课。爸爸妈妈千万不要因为地上凉、脏就阻止宝宝爬行。

5.逗孩子发笑、发音

宝宝年纪小虽然不具备表达能力，但是对于家长们所表达出的情感和表情，宝宝都可以感知到。所以，家长可以和宝宝进行情感互动，逗他开心。父母与也可以故意做夸张的表情，引导宝宝模仿。宝宝慢慢就会开始学着家长张嘴、吐舌头等等。不仅有利于锻炼宝宝的感情认知能力，还有利于增近亲子关系。

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