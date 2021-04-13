有意思的黏土手工：一起坐热气球

因为娃爱做手工，我买了各种黏土在家。这次又有新作品，一起制作一个小熊小兔坐热气球的手工，感兴趣的一起来学一学吧~

不妨边做手工边讲故事，更有趣，让娃的积极性更高哦~

这天天气很好，阳光明媚，鸟语花香。小兔约它最要好的朋友小熊去坐热气球，小熊答应了小兔的邀请，他们一起去坐热气球去了。刚坐上的时候，小熊恐高很是害怕一直闭紧着双眼，但小兔一直在旁边鼓励他，让他睁开眼睛看看。于是小熊鼓起勇气睁开了眼睛，哇好漂亮啊，蔚蓝色的天空上飘着几朵白云，还有那像桥一样的彩虹，真的是太美了！小熊忍不住欢呼起来，他抬起头看了看他们坐的热气球，上面的气球好可爱他就随手拉住了一个，就这样他们随风飘着，在热气球上谈天论地。

材料：

粘土，白卡纸，粘土美容刀。

做法：

第一步：将蓝色的粘土搓成长条放在卡纸上，然后用手掌摊开。

第二步：将白色粘土压扁做成云朵，将红、黄、紫、绿四种粘土搓成长条，做成彩虹。

第三步：将黄色的粘土搓成椭圆形再压扁粘在纸板上，做成篮子，然后将水粉色粘土搓成长条装饰篮子。

第四步：将白色的粘土搓成圆形再压扁粘在篮子的上方，然后用白色粘土搓成长条稍微压扁一下做兔子的耳朵。用水粉色做兔子的内耳，用黑色和白色做眼睛，再用黑色做出嘴，用水粉色做出红脸蛋，最后用白色再做出兔子的腿。

第五步：用棕色做出小熊的头和耳朵。小熊的内耳用肤色和水粉色，然后用黑色和白色做眼睛，将水粉色搓成小圆形压扁后贴在眼睛下面，在上面做出鼻子、嘴，最后做上小熊的胳膊。

第六步：将白色的粘土搓成长条做绳子，然后将不同颜色的粘土压扁做成气球，气球上再多一点点缀。

第七步：将白色粘土搓成小圆球放在空白处，然后用手指慢慢压开成云。

这就完成啦~

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