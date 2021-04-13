春季帮娃祛湿，这几款食疗方你不能错过！

春季是一个充满生机与活力的季节，同时也是各种疾病的高发期。这个时候湿气很重，特别是我国岭南地区，而湿气容易引发各种“湿证”，大家可要给孩子做好祛湿工作哦~

如果孩子有腹部胀满、皮肤浮肿、食欲下降、小便短少、大便稀烂、身体困倦、舌苔白腻等表现，大家就要引起警惕了，孩子很可能体内有湿气。那么，该如何给孩子祛湿呢？下面给大家推荐几款春季祛湿食疗方。

1-3岁小宝宝

孩子不满3岁，入口的东西更要谨慎。下面这2款是1—3岁的宝宝能喝的祛湿汤哦~

△ 木棉花冰糖水

食材：木棉花10克，冰糖适量。

做法：用木棉花煲水，水开后加入适量冰糖即可。

功效：木棉花性凉味甘、淡，具有解毒、清热、利湿功效。用木棉花煲水给宝宝喝可以祛湿保健。每个星期让宝宝喝一次。

适用年龄：1岁以上有“湿证”孩子，少量多次分开饮用。宝宝患有蚕豆病，也可以喝这款祛湿汤。

△ 四星汤

食材：山楂3-5克，木棉花6克，麦芽和谷芽各10克。

做法：在锅中倒入所有食材，加入两碗水，开火煮至半碗水即可，让宝宝搭配素食一起食用更佳。

功效：三星汤加入5克木棉花，就变成了消积祛湿的四星汤。孩子春天有湿气重、积食表现，湿气将积滞牢牢锁在体内，只喝三星汤效果不佳。出现这种情况，给孩子喝四星汤更合适。

适用年龄：1岁以上体内有湿气的宝宝，少量多次分开饮用，患有蚕豆病宝宝也能服用。根据宝宝体内湿气的程度连续服用3天。

3岁以上宝宝

春天给娃祛湿，建议安排食疗。以下2款食疗方能健脾养胃、消积祛湿，非常适合孩子在春季服用哦~

△ 花生瘦肉泥鳅汤

食材：廋肉50克，泥鳅25克，花生10克，盐、胡椒粉、姜片少许。

做法：

1.泥鳅处理干净，备用；瘦肉切块后焯水，备用。

2.在锅中倒入5碗水，用大火烧开后加入花生、瘦肉、姜片，再次烧开后换小火煮60分钟。

3.掀开锅盖加入泥鳅、胡椒粉、盐，煮5分钟即可出锅。

功效：泥鳅的药用价值很高，不但可以利水祛湿，还能补益脾肾。孩子消化好的时候，喝这款汤非常合适。

△ 蔬春方

食材：藿香5克，芒果核12克，谷芽10克，陈皮2克，木棉花8克。

做法：将所有食材放入锅中，倒入5碗水烧开后换小火慢炖20分钟，煲取小半碗水或一碗水饮用。

功效：蔬春方不但具有疏风理气、健脾养胃、消积祛湿的功效，还能预防伤风外感。

用量：春季可以每个星期给孩子喝一次。如果孩子有轻微积食，让孩子吃素食的同时连续喝1-3天。

适用年龄：3岁以上有“湿证”孩子，少量多次分开饮用。孩子患有蚕豆病也可以服用。

注意事项：孩子喝蔬春方时，就无需喝四星汤或三星汤促消化了。

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